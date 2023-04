Analizzando le registrazioni in bassa frequenza delle deformazioni dinamiche acquisite

mediante la tecnologia Distributed Acoustic Sensing (DAS) sull’isola di Vulcano in Italia, un

team di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), del

GeoForschungsZentrum di Potsdam (GFZ) e dell’Università di Catania (UniCT) hanno

dimostrato che i cavi di telecomunicazione in fibra ottica, in associazione con algoritmi

innovativi di intelligenza artificiale, possono contribuire alla comprensione e il

monitoraggio dei sistemi idrotermali in aree vulcaniche.

Questi i risultati dello studio “Distributed dynamic strain sensing of very long period and long

period events on telecom fiber‐optic cables at Vulcano, Italy”, recentemente pubblicato sulla

rivista Scientific Reports.

I segnali sismici di natura vulcanica sono utili alla comprensione dello stato del vulcano e quindi

possono fornire informazioni preziose per la stima della pericolosità del vulcano stesso.

Interrogando tramite un dispositivo DAS un cavo per le telecomunicazioni in fibra ottica

on-shore e off-shore che collega l’isola di Vulcano alla Sicilia, il team è riuscito a rilevare

automaticamente gli eventi sismo-vulcanici. Durante l’acquisizione, durata 1 mese, i

ricercatori hanno rilevato 1488 eventi con una grande varietà di forme d’onda composte da due

bande di frequenza principali (da 0,1 a 0,2 Hz e da 3 a 5 Hz) con varie ampiezze relative.

La valutazione del rischio vulcanico richiede informazioni geofisiche, geochimiche e geologiche

che vengono acquisite attraverso strumentazione scientifica installata sui fianchi e sulla

sommità dei vulcani. In particolare, la natura dei segnali sismici a lunghissimo periodo (VLP) e

a lungo periodo (LP) nei vulcani è da diversi decenni oggetto di dibattito scientifico.

La comprensione dei meccanismi di origine dei segnali LP e VLP è, quindi, una componente

fondamentale per valutare lo stato di attività vulcanica e contribuire, così, alla definizione del

corretto livello di allerta.

I sismometri a banda larga sono stati finora gli strumenti principali per studiare i processi di

origine dei segnali nei vulcani e, di solito, sono installati sull’edificio vulcanico per catturare gli

eventi e stimarne la sorgente. Tuttavia, nelle piccole isole vulcaniche, l’ambiente

sottomarino richiede l’installazione di strumentazione particolarmente costosa e

difficile da gestire e mantenere.

Grazie alla capacità di interrogare cavi sottomarini anche a lunghe distanze, fino a decine

di km, i dispositivi DAS trasformano la fibra in una serie densa di sensori distribuiti più

facili da gestire rispetto ai sensori tradizionali. Questa capacità permette di intervenire

facilmente e velocemente per acquisire segnali utili a dare risposte rapide alle crisi

vulcaniche.

L’acquisizione di segnali DAS produce un’enorme quantità di dati e costituisce una sfida dal

punto di vista informatico per la loro archiviazione, accesso ed elaborazione. Durante

l’esperimento a Vulcano sono stati acquisiti con continuità circa 20 Terabyte di dati.

Pertanto, il team ha sviluppato nuove soluzioni informatiche per raccogliere, gestire e

analizzare gli enormi volumi di dati avvalendosi dei recenti avanzamenti tecnologici nell’High

Performance Computing (HPC) e nell’intelligenza artificiale.

Lo studio ha dimostrato che l’interrogazione del cavo sottomarino in fibra ottica che

collega l’isola di Vulcano a Milazzo, associata ad algoritmi di elaborazione dedicati, può

contribuire efficacemente al monitoraggio sismico e alla comprensione dell’origine dei

segnali sismici a bassa frequenza generati dall’attività idrotermale.