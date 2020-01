Terza passeggiata spaziale in rosa per completare la sostituzione delle vecchia batteria al nichel-idrogeno con le moderne batterie al litio, molto più efficienti. Le protagoniste sono ancora le astronaute Christina Koch e Jessica Meir, entrambe della Nasa, protagoniste di tutte e tre le passeggiate spaziali al femminile nella storia dell’era spaziale.

L’inizio dell’attività extra-veicolare è previsto alle 12,30 e i preparativi a bordo sono cominciati da tempo, a partire dalla preparazione delle tute. In particolare, il casco utilizzato da Christina Koch nella seconda passeggiata spaziale, il 15 gennaio, aveva perduto la telecamera.

Le due astronaute hanno postato sui rispettivi profili Twitter anche gli speciali preparativi che riguardano i lunghi capelli di Jessica, raccolti in due trecce con l’aiuto di AstroChristina per indossare il casco più comodamente.

From inside the @Space_Station, @astro_luca snapped these #spacewalk photos, capturing a moment of teamwork that I will never forget. Halfway through another power channel of battery changes and looking forward to finishing up next week! pic.twitter.com/stZCsnyPNJ

