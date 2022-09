Dati i numerosi vantaggi che ne derivano, oggi giorno sempre più persone scelgono di frequentare corsi di laurea online. Per tutti gli interessati ecco un utile approfondimento per saperne di più.

Nessun vincolo temporale per le iscrizioni

Tra i primi vantaggi che scaturiscono dallo scegliere un’università con corsi online emerge l’eliminazione dell’attesa del periodo adibito all’iscrizione. Infatti nel caso di un meccanismo telematico è possibile iniziare in ogni momento, per di più sostenendo gli stessi costi indipendentemente da quando si decide di intraprendere il percorso di studi. Di conseguenza, una volta optato per un indirizzo basterà procedere alla registrazione ed eseguire un test di cultura generale, a seconda del quale, verranno eventualmente segnalati degli obblighi formativi aggiuntivi da portare a termine durante il primo anno. Pertanto non si dovranno neppure affrontare delle selezioni che potrebbero compromettere l’ammissione. Terminate queste operazioni si potrà subito dare avvio alla formazione comodamente da casa, servendosi esclusivamente di una connessione e di un computer, o in alternativa di uno smartphone.

Gestione personale del tempo dedicato allo studio

Quando si abita lontano, si vive in una grande metropoli oppure si lavora, frequentare le lezioni recandosi presso le sedi universitarie può dimostrarsi alquanto complicato dal momento che richiede molto tempo. Al contrario, seguendo delle videolezioni non si ha alcun limite, potendo anche usufruire in ogni istante del materiale necessario per l’apprendimento. In altre parole, a differenza di ciò che comunemente accade nei tradizionali atenei nei quali se non ci si presenta o se si arriva in ritardo si perdono elementi essenziali per l’istruzione, con l’online la didattica è a disposizione 24h su 24, potendo gestire il tutto molto liberamente.

Riduzione dei costi universitari

Un altro punto a favore dei corsi di laurea online riguarda il notevole abbattimento delle spese universitarie. Infatti, al contrario di quanto avviene frequentando fisicamente un tradizionale corso di studi, non bisogna affrontare sostanziosi costi derivanti sia dall’acquisto di libri, sia dagli spostamenti.

Esami online e assistenza veloce e continuativa

Iscriversi alle università online significa oltretutto poter beneficiare di rapidi confronti con tutor e professori approfittando di sistemi quali le live chat al fine di tenere in considerazione le esigenze dello studente e il suo andamento.

Come ulteriore comodità, qualora lo si preferisse, tali corsi di laurea offrono l’opportunità di potersi recare presso una moltitudine di sedi sparse ovunque in Italia, al fine di poter avere un contatto diretto con il corpo docenti, o più semplicemente studiare in loco, consultare alcune biblioteche oppure svolgere gli esami in una modalità alternativa a quella telematica.

Semplice riconoscimento e conversione dei crediti formativi

Molto spesso accade che uno studente si renda conto di aver optato per un indirizzo che non è esattamente quello giusto per sé. A questo punto diviene essenziale comprendere quali crediti formativi tra quelli già acquisiti possano essere riconosciuti nel nuovo percorso che si vuole intraprendere. Anche in tal caso il vantaggio dell’online è costituito da una consulenza altrettanto rapida oltre che gratuita. Sarà quindi sufficiente fornire i propri dati riguardo agli esami totalizzati e in poco tempo un esperto del settore indicherà tutte le risposte. Come se non bastasse, tra le opportunità più interessanti, alcuni corsi universitari online offrono persino la facoltà di trasferire i propri CFU da università estere.