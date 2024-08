“Il sistema a Banca Dati pubblica ha introdotto significativo rumore nella valutazione dei candidati, andando a minare la natura meritocratica di un test standardizzato. Gli incentivi a favore della preparazione mnemonica, e non didattica, hanno completamente invalidato la curva gaussiana dei risultati già nella sessione di Maggio, con la sessione di Luglio che ha poi esacerbato il fenomeno, con un aumento del punteggio medio del 28% e picco negli 80”- spiega Ludovico Callerio, fondatore e CEO di Testbusters, in merito alla pubblicazione dei risultati della graduatoria del test di Medicina 2024. “I punteggi si sono talmente alzati e appiattiti che, per diverse centinaia di studenti, la differenza tra entrare a medicina o no la fa un punto, una domanda che non si è ricordata, o addirittura la propria data di nascita, come potrebbe accadere in caso di risultati uguali” – continua Callerio.

Il grafico riportato sopra mostra le distribuzioni e le medie dei punteggi del test del 2022, che offre una comparazione più significativa per modalità del 2023, ed i risultati delle due graduatorie del test 2024, il primo con una banca dati aperta prima delle sessioni. Vista la differenza significativa della media di Luglio rispetto a Maggio (+28%), è plausibile che la graduatoria definitiva abbia un aspetto più simile a quella di Luglio. Nonostante una curva gaussiana non sia strettamente necessaria per la validità di un test, ne funge da cartina tornasole, indicatore della rappresentatività del metodo di valutazione; per questo infatti, molte tecniche statistiche presuppongono la curva normale.

“In nome dell’emancipazione degli studenti, è stato smantellato un sistema avanzato e basato sull’evidenza, il TOLC MED, coordinato da un ente, il CISIA, voluto fortemente dalle università stesse per capitanare la competenza nei test di ammissione standardizzati. Il malcontento dei candidati è ai massimi storici, trovandosi ad affrontare un momento fortemente emotivo senza neanche la consapevolezza di aver ricevuto un’opportunità equa in cui esprimere le proprie capacità, in linea con il percorso di studi di Medicina” – conclude Ludovico Callerio.

Test di Medicina 2022 20231 2024 (Maggio) 2024 (Luglio) Studenti 56’775 N/D 50’256 44’550 Media 22,5 N/D 47,9 61,3 Punteggio Max 90,00 (1) 82,07 (1) 90 (579) 90 (889) Punteggio Min 33,00 58,15 76,5 – 79,5 2