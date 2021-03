Venerdì 26 marzo 2021, ore 09.30 – 12.30 Convegno online di presentazione della ricerca dell’Osservatorio Export Digitale della School of Management del Politecnico di Milano

L’e-commerce in Italia e nel mondo ha assunto un ruolo chiave per la crescita del commercio nell’ultimo anno e per la resistenza e ripartenza delle aziende. Nonostante il peso dell’e-commerce italiano nel panorama globale sia ancora contenuto, il digitale ha rappresentato un traino per il nostro

export nell’ultimo anno, compensando il calo degli scambi attraverso canali tradizionali registrato nel 2020. Le dinamiche attualmente in corso hanno inevitabilmente favorito lo sviluppo di alcuni settori che tipicamente non sono protagonisti nel mondo e-commerce, sia a livello di vendite nazionali che internazionali, come l’alimentare, il farmaceutico e il settore medico-sanitario. Questo ha richiesto una serie di trasformazioni significative alle aziende che operano in settori diversi da quelli considerati primari per l’emergenza, tra cui la riconversione dei propri impianti per la produzione di materiale sanitario, ma anche l’investimento massiccio nei canali e-commerce e nella comunicazione attraverso social media e canali di marketing digitale in diversi mercati. Si sono inoltre moltiplicate le iniziative, anche da parte di istituzioni e service provider, a sostegno delle attività delle imprese all’estero, con particolare attenzione all’utilizzo di tecnologie digitali. Capire come sfruttare il digitale per presidiare i mercati internazionali è dunque di vitale importanza.

La ricerca indaga il valore dell’export digitale B2c e B2b, con un focus sui settori fashion, food e arredamento, i principali rischi di internazionalizzazione scaturiti dall’emergenza sanitaria, le strategie di risposta a questi rischi e le soluzioni per rilanciare le esportazioni digitali.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi al convegno .

Programma del convegno:

Ore 9:30: Avvio lavori e introduzione

Lucia Piscitello

Responsabile Scientifico, Osservatorio Export Digitale

Ore 9:45: Lo scenario macroeconomico dell’export italiano

Lucia Tajoli

Responsabile Scientifico, Osservatorio Export Digitale

Ore 10:00: Il ruolo del digitale a supporto dell’export

Riccardo Mangiaracina

Direttore, Osservatorio Export Digitale

Ore 10:15: Rischi di internazionalizzazione e strategie a supporto

Maria Giuffrida

Ricercatore Senior, Osservatorio Export Digitale

Ore 10:30: Tavola Rotonda: soluzioni finanziarie e assicurative a supporto dell’export digitale

Modera

Mariangela Siciliano

Head of Education to Export, Sace

Ore 11:00: L’export digitale B2b: evidenze della Ricerca

Quantificazione dell’export digitale B2b

Riccardo Mangiaracina

Direttore, Osservatorio Export Digitale

I marketplace a supporto dell’export B2b

Alessandro Canese

Executive Partner, The Advisory Box

Ore 11:15: Tavola rotonda: strategie di export digitale nel B2b

Modera

Lucia Tajoli

Responsabile Scientifico, Osservatorio Export Digitale

Ore 11:45: L’export digitale B2c: evidenze della Ricerca

Quantificazione dell’export digitale B2c

Maria Giuffrida

Ricercatore Senior, Osservatorio Export Digitale

Export Digitale e Performance Finanziarie

Stefano Elia

Senior Advisor, Osservatorio Export Digitale

Ore 12:00: Tavola rotonda: strategie di export digitale nel B2c

Modera

Riccardo Mangiaracina

Direttore, Osservatorio Export Digitale

Intervengono alle tavole rotonde:

Diego Morgandi

Direttore eCommerce, KIKO

Marco Magnocavallo

CEO & Co-Founder, Tannico

Emanuele Varva

Head of eCommerce, Eataly

Alberto Volpe

Direttore Italia Del Gusto

Agenzia delle Dogane e Monopoli

Ore 12:30: Chiusura lavori

