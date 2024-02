Raccontare e approfondire l’utilizzo virtuoso della piattaforma LinkedIn per Pubbliche amministrazioni, aziende e cittadini; analizzare scenari e sviluppi del mercato del lavoro alla luce delle tante opportunità offerte dal digitale e delle novità portate da strumenti innovativi e di grande impatto come l’intelligenza artificiale; promuovere percorsi e appuntamenti di formazione e aggiornamento costante per professionisti, pubbliche amministrazioni e imprese; lavorare per una matura cultura digitale e un utilizzo corretto degli strumenti social anche nella domanda e offerta di lavoro e nell’approfondimento dei contenuti. Questi i principali elementi della partnership tra LinkedIn Italia, Associazione PA Social e Fondazione Italia Digitale. La collaborazione parte oggi con l’incontro a Milano, negli uffici di LinkedIn, tra il country manager Marcello Albergoni e il presidente di PA Social e Fondazione Italia Digitale Francesco Di Costanzo. La partnership si svilupperà nei prossimi mesi con appuntamenti comuni di formazione e divulgazione con particolare attenzione al rapporto tra lavoro e intelligenza artificiale, alle professioni del presente e del futuro, alla trasformazione della PA ed ai nuovi servizi a disposizione di cittadini ed imprese grazie agli strumenti digitali.

“Da sempre siamo focalizzati nel dare un’opportunità economica ai professionisti in Italia, e questa collaborazione con PA Social e Fondazione Italia Digitale ci permette di ampliare il raggio d’azione della nostra missione nei confronti del settore pubblico, dove crediamo ci possano essere dei grandi benefici per tutti”, spiega Marcello Albergoni, country manager di LinkedIn Italia.

“Siamo molto contenti di questa partnership – commenta Francesco Di Costanzo, presidente di PA Social e Fondazione Italia Digitale – il lavoro di collaborazione con LinkedIn va avanti da anni con una condivisione di momenti di formazione, racconto, divulgazione in tutta Italia. Ringrazio Marcello Albergoni e tutto il team di LinkedIn Italia, l’obiettivo è accompagnare la grande rivoluzione digitale in corso nel settore pubblico e nel privato e anche nella vita quotidiana dei cittadini, accelerata ulteriormente dall’avvento dell’AI generativa, del metaverso e di tante nuove tecnologie che impattano e impatteranno fortemente sul mondo del lavoro e delle professioni”.