D’accordo con il GDPR, il più grande riferimento normativo sulla privacy varato in Unione Europea, i dati personali sono inviolabili e inalienabili. Chiaro come, in un mondo sempre più evoluto e iper connesso, la sicurezza abbia una centralità maggiormente rilevante che in passato.

Chi naviga sul web sa benissimo che si è esposti a pericoli che forse erano inimmaginabili prima dell'avvento di internet, come emerge Si rischia un furto di identità per pochi click, di cui anche uno solo sbagliato, o furti di carte di credito e quindi di soldi, o ancora furti di immagine e quindi si entra inevitabilmente in circoli viziosi che spesso sfociano nell'ambito penale. A questo si aggiunga che, nell'ultimo decennio, il dark web ha preso il sopravvento, diventando una minaccia ben più grande di quanto si possa anche solo immaginare.

La questione della sicurezza nei casinò online

C’è un momento in cui si rischia di più, quello in cui si è più vulnerabili. Ed è quel momento in cui ci si vuole rilassare, in cui anche solo per un secondo si abbassa l’attenzione. Lo sa bene chi gioca online. In certi momenti, se non si presta la dovuta attenzione ai dettagli, si diventa improvvisamente vittime senza nemmeno rendersene conto. Per questo motivo, in conformità con la più recente normativa, i casinò online, sempre più frequentati dagli utenti, si sono dotati di sistemi di sicurezza di primissimo piano, applicati soprattutto alle slot machine online con soldi veri, che rappresentano la tipologia di gioco più diffusa tra gli utenti italiani

Anche qui la sicurezza è finanche più importante del gioco stesso. Lo sanno bene gli operatori, del circuito AAMS in Italia e gli altri al di fuori dei confini, che infatti hanno messo al centro della propria offerta un sistema di sicurezza degno di nota. E chi non vi si attiene, che sia un operatore o un giocatore, rischia grosso, e non solo salatissime sanzioni. Ma in cosa consiste la sicurezza nei moderni casinò online? Come anticipato, in un sistema organizzato che non lascia nulla al caso. Anche la distinzione tra .it e .com, nel caso dell’Italia, è fondamentale per importanza. Nel primo caso si sceglie un casinò sicuro e certificato con tanto di licenza AAMS, nel secondo uno meno certo di garanzie, in cui i rischi aumentano quanto più cresce il tempo di permanenza su un portale.

E poi non solo: intelligenza artificiale, l’ultima frontiera, servizi clienti disponibili tutti i giorni, varie possibilità se si superano limiti di spesa o di gioco, il linguaggio HTML5 e un sistema di crittografia all’altezza della situazione. Molti casinò si dotano infatti del sistema crittografico SSL, che blocca le interferenze se due soggetti cercano di comunicare scambiandosi dati. Un dettaglio, ecco, che ha sensibilmente alzato il livello di sicurezza. Per il bene di tutti.

