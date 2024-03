Unifans, composta da un gruppo di giovani universitari appassionati dell’apprendimento, parteciperà al tour istituzionale nazionale “Giovani, digitalizzazione, europee2024”. Il tour, promosso dagli Uffici in Italia del Parlamento e della Commissione europea e dalla Fondazione AIDR, si propone di favorire un confronto tra i giovani riguardo agli effetti positivi e negativi delle tecnologie nell’era dell’intelligenza artificiale.

L’obiettivo principale di Aidr è Unifans è creare una comunità di studenti che si sostengono a vicenda e che si ispirano reciprocamente nel percorso di apprendimento. In quest’ottica, l’adesione al tour “Giovani, digitalizzazione, europee2024” si rivela una grande opportunità per i membri di Unifans di incontrare i loro coetanei e discutere su tematiche di grande rilevanza per il futuro dell’Europa.

In particolare, Aidr e Unifans si rivolgeranno a tutti i giovani, soprattutto a coloro che si apprestano a votare per la prima volta, incoraggiandoli a diventare sostenitori della democrazia europea. L’obiettivo è rendere i giovani più forti e sicuri affinché possano far sentire la propria voce, condividere i propri valori e agire attivamente. Grazie alla forza di una community come quella della Fondazione AIDR, siamo certi che avremo importanti occasioni di confronto e condivisione di idee e incoraggiare i giovani a votare alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024.