Negli ultimi anni è aumentato esponenzialmente il tempo che ognuno di noi impiega ogni giorno nella fruizione di contenuti online, soprattutto attraverso i dispositivi mobile. Un ruolo chiave in questa vera e propria esplosione è da rintracciare anche nella nascita di nuove piattaforme di social network, che di fatto hanno aumentato l’offerta a disposizione per target diversi di pubblico. Sempre più informazioni sono veicolate attraverso questi nuovi spazi: creator e influencer si rivolgono ogni giorno al proprio pubblico a suon di post, video e storie. In questo scenario si fa più forte la necessità per chi cura un progetto digitale, che sia relativo a un brand di moda o a una società che si occupa di news giornalistiche, creare un sito web per arricchire le possibilità di entrare in contatto con un numero sempre più grande di utenti in modalità differenti e complementari.

Scegli un argomento e crea le sezioni del sito

Il primo passo per creare il proprio sito web è quello di comprendere qual è il nostro obiettivo principale, perché a seconda di quello che sarà il risultato che ci proponiamo di raggiungere, andremo a ragionare su tutti gli altri aspetti. Un sito di news sportive avrà una struttura diversa da quella di una società edile che vuole proporre i propri servizi in un’area geografica ben definita. Così come un brand che vuole aumentare la sua awareness o vendere i propri oggetti avrà necessità diverse per quel che riguarda del sito, distribuzione delle voci di menu e tecnologie da implementare rispetto ai sistemi di pagamento.

È importante ragionare anche in prospettiva di crescita, perché fare scelte troppo rigorose in una fase iniziale, potrebbe rivelarsi un errore nel caso in cui in un secondo momento si presenti la necessità di dover integrare con altre funzioni il nostro sito.

Nome del dominio: un fattore cruciale

Una volta definiti gli obiettivi principali per mettere online il nostro sito web, dovremmo scegliere il nome del dominio. Scegliere il giusto nome è fondamentale, perché rappresenta uno dei fattori più visibili della nostra reputazione online. Dovrà innanzitutto essere facile da ricordare per i nostri utenti, per questo di solito si prediligono nomi diretti e brevi. Se abbiamo già un marchio o una società registrata, dovremmo scegliere un nome che possa essere associato a esso, in modo da facilitarne il ricordo da parte degli utenti e di chi è già nostro cliente. Fondamentale, dopo aver scelto un’estensione congrua a quella che è la missione del sito, verificarne la disponibilità. È consigliabile, per evitare che in futuro qualcuno possa scegliere domini molto simili al nostro, acquistare anche le altre estensioni, sempre tenendo conto del budget a disposizione.

Come scegliere il template per il tuo sito web

Una volta deciso quale sarà il nome del dominio del tuo sito, è ora di scegliere un template, ovvero la veste grafica che vuoi dare al tuo progetto online. Anche in questo caso, è fondamentale mediare tra l’impatto visivo, la praticità rispetto agli obiettivi che ci siamo prefissati e le risorse che abbiamo a disposizione. Scegliere un template che dà tanto spazio alle immagini sapendo però che non ne abbiamo a nostra disposizione un numero sufficiente di buona qualità, ci metterà nelle condizioni di non poter aggiornare efficacemente le nostre pagine: o utilizzeremo quindi sempre le stesse foto, o saremo costretti a pubblicare immagini in bassa definizione. In questo caso, meglio scegliere un template che rappresenti un giusto mix tra visual e testo.

Scegli un tono di voce e realizza un piano editoriali di contenuti

Una volta definiti gli aspetti tecnici del tuo sito web, è ora di mettersi all’opera creando i contenuti che andranno a popolare le pagine delle diverse sezioni. Prima di tutto, dovrai definire il tono di voce, ovvero quali saranno le caratteristiche e lo stile di scrittura da utilizzare. A seconda del tipo di brand e degli obiettivi, anche il modo in cui deciderai di rivolgerti al tuo pubblico dovrà essere diverso. Le pagine di un e-commerce, per esempio, saranno arricchite da tante schede che in poche parole dovranno descrivere efficacemente i diversi prodotti. Un sito che si occupa di lifestyle o animali, invece, dovrà avere molta cura nella realizzazione di contenuti che siano piacevoli alla lettura e che spingano l’utente a condividerli con i propri amici o conoscenti. In ogni caso, per aumentare la visibilità del proprio sito sui motori di ricerca, sarà fondamentale ottimizzare i propri contenuti in chiave SEO.

Conclusioni: niente fretta per creare un sito web efficace

Come abbiamo potuto vedere, prima di mettere online il proprio sito web è necessario avere ben chiari gli obiettivi che vogliamo raggiungere, così da prendere le giuste decisioni nelle diverse fasi di costruzione del nostro progetto digitale. Soprattutto nelle fasi iniziali, è importante non avere fretta e ponderare le diverse opzioni che ci si prospettano. Per aiutarci a scegliere al meglio, è utile durante la nostra navigazione quotidiana prendere spunto anche dai siti che sono già online, tenendo nota di cosa ci ha colpito e provando a immaginare come le diverse caratteristiche potrebbero tornarci utile per il nostro progetto