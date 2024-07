Il peso della filiera del gioco pubblico e legale è sempre più forte sull’economia italiana. Una filiera importante dal punto di vista lavorativo ma anche come polo di investimenti, di strategie, di tecnologia.

Il mercato del gambling, in Italia, garantisce 11 miliardi di euro all’anno di tasse per l’erario, +33% rispetto al 2021 e più di quanto fanno il comparto del gas naturale, la produzione di energia elettrica e i prodotti alcolici messi insieme. Il peso del gioco legale, insomma, è sempre più forte e il merito di questo peso è soprattutto dei grandi marchi che lo compongono. Tra questi spicca la parabola di Betsson, una delle principali società di gioco online a livello, ormai affermata da anni anche nel mercato italiano.

Fondata in Svezia nel 1963, Betsson è cresciuta rapidamente grazie all’investimento in tecnologia, in soluzioni digitale, in marketing e in sviluppo di giochi. Il marchio, che opera nel nostro paese grazie al rilascio delle certificazioni e delle licenze di ADM, offre una vasta gamma di prodotti che vanno dalle scommesse sportive ai casinò online e ha visto una crescita continua delle sue entrate nel mercato italiano, andando a competere con altri colossi del calibro di SNAI, Lottomatica e Eurobet. Marchi di questo tipo sono importanti anche dal punto di vista del lavoro, con la loro capacità di creare e attrarre nuovi posti di lavoro che vanno da settori tradizionali come l’assistenza clienti, il marketing e gli addetti in sala, a quelli più innovativi come la cybersicurezza, la programmazione, la matematica applicata al mondo del gaming.

Un modo importante per crescere è anche quello delle partnership e delle collaborazioni, come quella che questo brand ha stretto con Giochidislots. “Betsson.it ha ricevuto numerosi elogi per la qualità dei suoi giochi, sviluppati da alcune delle principali software house del settore, come NetEnt, Microgaming e Play’n GO. Questi sviluppatori sono noti per la loro grafica eccellente, le funzionalità innovative e l’attenzione ai dettagli, che rendono ogni sessione di gioco unica e piacevole” ha spiegato Natalia Chiaravallotti, Senior Content Manager di Giochi di Slots. All’interno della recensione di Betsson Casino si sottolinea infatti la grande varietà di giochi presenti sulla piattaforma, con oltre 1.500 titoli che vanno da giochi da tavolo tradizionali come roulette e blackjack alle slot machine di ultima generazione. Un palinsesto ampio e variegato, che permette agli utenti di provare soluzioni di gioco nuove come i croupier dal vivo, che ricreano perfettamente l’atmosfera dei casinò fisici, o formule di bonus e promozioni pensate proprio per migliorare l’esperienza degli utenti.

Un nome, quello di Betsson, che è ormai sinonimo di tecnologia e digitale. Questa, infatti, è l’altra grande importanza della filiera del gambling: rappresentare un’avanguardia per quanto riguarda la sperimentazione e lo sviluppo di nuovi strumenti e nuovi dispositivi. Che dal gaming, poi, arrivano a tanti altri settori.