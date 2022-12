Tra le rivoluzioni più importanti degli ultimi decenni è possibile includere internet e le tecnologie digitali, i quali hanno innescato una serie di importanti cambiamenti in moltissimi settori, dalla vita quotidiana a quella lavorativa. Per fare solo qualche esempio, hanno modificato drasticamente il modo in cui si accede a prodotti culturali o dedicati allo svago, come libri, musica e film, ma anche le modalità di ricerca e acquisto dei prodotti, e i rapporti interpersonali.

Estremamente elevato anche l’impatto che hanno avuto sul mondo finanziario, generando effetti a catena che hanno mutato il modo di gestire il denaro e di investire. È stato anche coniato un nuovo termine per identificare quel settore finanziario che sfrutta appieno il connubio tra tecnologia e finanza per fornire servizi nuovi e al passo con i tempi: fintech. Cliccando qua è possibile approfondire l’argomento e capire nel dettaglio che cosa significa e a quali ambiti fa riferimento.

Come si investiva prima di internet

A tutti è probabilmente capitato di vedere vecchi film nei quali gli investitori, ammassati nella sede della Borsa, attendevano il suono di inizio per dare il via, a suon di grida, alla compravendita dei titoli.

Fino alla fine degli anni novanta del secolo scorso, difficilmente un non addetto ai lavori avrebbe potuto investire in autonomia con la libertà odierna. Le informazioni erano poche e di difficile accesso, e chi non era nel giro non poteva che riceverle con un certo ritardo. Si potevano ad esempio utilizzare il classico televideo, il quale forniva un aggiornamento in tempo reale, seppure sempre in ritardo di almeno mezz’ora sui cambi reali, i giornali economici oppure i punti informativi presso le filiali delle banche.

Lentamente, con l’avvento di internet e delle nuove tecnologie, le cose sono cambiate, rendendo più semplice anche ai non professionisti il reperimento di informazioni aggiornate e l’accesso agli strumenti di investimento o di trading per effettuare compravendita di titoli.

Più informazioni alla portata di tutti

Il primo grande cambiamento a cui ha dato il via internet unito alle nuove tecnologie è la diffusione di notizie e informazioni, anche in real time, in tutti gli ambiti, compreso quello finanziario.

La possibilità di accedere a dati aggiornati, leggere grafici un tempo riservati ai professionisti, ma anche le numerose notizie relative all’economia dei Paesi, alla salute delle aziende e ai cambiamenti dei tassi di interesse, hanno aperto nuove possibilità non solo per gli investitori esperti e per tutti i professionisti del settore, ma anche per gli appassionati e per tutti coloro i quali desiderano investire o fare trading in autonomia.

Oltre alle informazioni, inoltre, si sono diffusi sempre più articoli, guide, libri e materiali vari che spiegano nel dettaglio come interpretare i dati e le notizie al fine di effettuare scelte di investimento consapevoli.

Le piattaforme di trading

Con internet sono nate anche le piattaforme che consentono praticamente a chiunque di fare trading stando comodamente seduto sul divano di casa propria.

Benché sia una grande opportunità per chi ha le giuste competenze, si tratta di un’arma a doppio taglio, in quanto può far credere ai meno esperti che guadagnare attraverso questo strumento sia semplice. Al contrario, benché il trading preveda movimentazioni di capitali anche esigui e operazioni da svolgersi sul breve o medio periodo, i rischi di perdita, se non si hanno le giuste competenze, sono numerosi e all’ordine del giorno.

Consulenti finanziari e professionisti del settore online