In un attento controllo svolto dall’Autorità competente. L’alto livello di sicurezza, abbinato alle offerte dei casinò legali, ha permesso di rendere il gioco d’azzardo sempre più popolare. Tra queste offerte troviamo sicuramente il numero dei giochi inseriti nel catalogo di ogni operatore. E se pensiamo ai casinò viene spontaneo pensare subito alle slot. Vediamo allora quali sono le migliori proposte online!

Le slot : cosa le rende così coinvolgenti?

Da quando il gambling è approdato online, il settore di gioco ha affrontato una forte espansione che ha portato alla nascita di numerose piattaforme, pronte a raggiungere i requisiti necessari per ottenere le licenze del paese di riferimento. Nel nostro caso, per operare sul territorio italiano, parliamo della licenza ADM. Chiaramente però sono presenti anche tante piattaforme illegali, che cercano di farsi largo nell’ambiente con scarsi risultati, proprio per merito di successo online

Queste soluzioni di gioco sono presenti in circolazione dal 1895, ma il loro successo globale è sicuramente legato alle piattaforme online. La rivoluzione digitale è iniziata nel 1996 quando sono apparse le prime macchinette, divenute immediatamente un successo pronto a conquistare sempre più spazio nelle piattaforme di scommesse e gioco d’azzardo online. A sostenere questa crescita sono, ad oggi, i bonus e le promozioni pensate per intrattenere i giocatori e invitarli a iscriversi sulla piattaforma di riferimento.

E visto che parliamo di bonus è doveroso fare riferimento anche ai giri gratuiti che spesso sono inseriti nel pacchetto di benvenuto di un casinò online, per incentivare i nuovi giocatori a indirizzarsi sulle slot. Molte volte sono offerti in modo libero e senza vincoli di titolo, mentre in altri casi si associa il bonus solo a una slot o a un provider preciso per promuovere le sue proposte.

I 3 migliori casinò per slot machine

Scegliere un casinò di riferimento può essere difficile per un nuovo giocatore alle prime armi: per facilitare la scelta vediamo quali sono i 3 casinò che, al momento, presentano le soluzioni più affascinanti in termini di slot machine online.

LeoVegas Casinò

La vetrina di slot di LeoVegas presenta, non solo una selezione dei giochi più popolari, ma soprattutto un ampio spazio dedicato alle slot. È possibile trovare sempre le ultime uscite firmate dai migliori provider, con una selezione delle macchinette più famose anche tra i titoli più storici. La pagina è aggiornata ogni settimana e si possono provare gratuitamente le slot senza dover per forza ricaricare il conto di gioco.

StarCasinò

StarCasinò si distingue da molti casinò online italiani non solo per la vasta offerta di giochi ma soprattutto per le centinaia di slot proposte. Si dividono tra le novità, jackpot e le imperdibili Megaways sulle quali Starcasinò ha puntato davvero tantissimo.

Videoslot Casinò

Come dice il nome stesso di questo operatore, la maggior parte della sua offerta è rivolta proprio alle slot online. È una piattaforma giovane, ancora poco conosciuta dal grande pubblico, ma capace di attirare i giocatori per le sue scelte di intrattenimento. Ha selezionato un catalogo di giochi composto da oltre 300 slot, ispirate a diverse tematiche e con funzioni speciali. Se vuoi conoscere più da vicino questo casinò, puoi leggere qui la recensione.

I fattori chiave che rendono le slot un evergreen

Ciò che i giocatori tanto amano delle slot è sicuramente la loro semplicità. A differenza dei classici del gioco d’azzardo, come il poker, il blackjack o la roulette, ma anche le stesse scommesse sportive, non bisogna avere esperienza o grandi conoscenze per giocare. Ogni slot, anche quelle con funzionalità più elaborate, sono progettate per essere il più semplici possibile. Tutto ciò che bisogna fare è impostare la scommessa e girare i rulli, in attesa che una combinazione vincente o qualche simbolo speciale si manifesti sullo schermo.

Non servono strategie, è tutta questione di fortuna

Non sono quindi previste delle strategie o regole complicate da capire, come succede per roulette, poker e anche per il betting exchange, per esempio. Le slot sono un gioco di pura fortuna che ha trovato nelle piattaforme di gioco online un ambiente ottimale. Sono accessibili, versatili e permettono a chiunque di poter sfidare la fortuna e giocare. La cosa più importante però, è farlo sempre nel rispetto del gioco responsabile.

Facili da giocare

Ogni slot, anche quelle più innovative e con un gameplay vivace, si basano sullo stesso principio: grazie al meccanismo della rotazione dei rulli permettono di generare casualmente delle vincite. Gli sviluppatori si adoperano per creare nuovi temi ed espandere così la portata dei giochi da offrire attraverso i casinò, senza perdere la vera essenza e semplicità del gioco base. I simboli sono e saranno diversi, le funzionalità di Wild, Scatter e Free Spin possono variare, ma la base di ogni sua caratteristica resta simile per ogni titolo della categoria. E, come già detto, la parola chiave per le slot è diventata una: facilità!

RTP e RNG

Abbiamo detto che il lato estetico e pratico delle slot è quello che colpisce e attira un giocatore, ma ci sono 2 meccaniche chiave di cui dobbiamo parlare. Da un lato abbiamo l’RNG, ovvero il generatore di numeri casuali, e dall’altro RTP che consiste nella percentuale di ritorno al giocatore. Il primo è un algoritmo che riguarda il funzionamento delle slot e che le rende sicure e trasparenti in termini di casualità di estrazione. Il secondo indica il ritorno del gioco e del titolo al giocatore in termini di vincite e dovrebbe assestarsi a un valore medio del 96%.

Conclusione

I fattori che abbiamo elencato in questo articolo sono i punti chiave che hanno permesso alle slot di diventare una delle parti più importanti dell’intera industria del gioco e non solo per i casinò online. Le slot, ad oggi, sono accessibili in qualsiasi momento, a qualunque ora e, soprattutto, per qualsiasi tipo di dispositivo, dal computer al tablet passando per lo smartphone.

I casinò hanno capito come impiegare le peculiarità delle slot, sfruttandole al massimo per intrattenere i giocatori. E chissà che tipo di proposte arriveranno in futuro, magari implementando la realtà virtuale, quella aumentata.