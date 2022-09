Al via a Lucca la 21^ edizione del premio letterario “Racconti nella

Rete”, il festival letterario ideato e diretto dal giornalista

Demetrio Brandi e inserito nel festival LuccAutori, che quest’anno

giunge alla 28esima edizione. Fino al 2 ottobre nella splendida città

toscana si alterneranno artisti, scrittori, e protagonisti della vita

culturale e artistica del Paese, per promuovere i migliori talenti

letterari. “Siamo orgogliosi – sottolinea in una nota l’associazione

Aidr – di essere partner per il quinto anno consecutivo del festival

letterario, del quale condividiamo appieno la mission: il web come

opportunità, la rete come mezzo di conoscenza. Il premio Aidr ai

giovani scrittori in particolare, va in questa direzione: incentivare

i ragazzi a far emergere i propri talenti, grazie alle potenzialità

della rete”. Sabato 1 ottobre alle 17 presso la sala conferenze di

Villa Bottini sarà assegnato il Premio AIDR Italian Digital Revolution

a Alessio Manfredi Selvaggi il più giovane vincitore di questa

edizione. Consegnerà il premio il professor Giovanbattista Trebisacce,

docente di Pedagogia all’Università degli Studi di Catania e socio Aidr.