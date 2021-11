(ANSA) – MILANO, 16 NOV – Microsoft Italia ha inaugurato a

Milano la sua nuova “eHealth Experience”. Si tratta di un

percorso inserito all’interno del Microsoft Technology Center,

che la divisione nostrana dedicherà alle innovazioni in ambito

sanità, con un occhio di riguardo alle tecnologie applicate al

settore. La collaborazione tra Microsoft e i suoi partner, come

l’IRCCS Ospedale San Raffaele, ha già permesso, con il supporto

di Nvidia, Orobix e Porini, di sviluppare AI-SCoRE, una

piattaforma di apprendimento autonomo, in grado di calcolare il

rischio derivato dall’infezione da Covid-19. Il sistema salute è

un comparto strategico al centro delle priorità del PNRR, che

riserva 15,63 miliardi di euro per realizzare la sanità del

futuro. Secondo una recente ricerca del Polimi, se il 60% dei

professionisti sanitari italiani è dotato di sufficienti

competenze digitali di base (Digital Literacy), solo il 4% ha un

livello soddisfacente di skill più alte, le cosiddette eHealth

Competences. Ecco perché il Microsoft eHealth Experience vuole

essere luogo di incontro ma anche di scoperta di ciò che la

tecnologia oggi permette di fare per la salute dei cittadini, in

un’ottica di condivisione delle esperienze. Nello spazio

dedicato, gli attori sanitari potranno seguire ciò che accade,

dalla presa in carico di un paziente, fino all’attuazione di

soluzioni personalizzate, sviluppate da Microsoft e dai partner.

Ad esempio l’analisi genomica e l’intelligenza artificiale per

lo studio dell’andamento di una patologia, gli strumenti di

comunicazione per promuovere gli screening, la gestione del

triage attraverso Healthcare Bot, un totem che risponde alle

prime domande e assegna i ticket agli utenti. Ma anche la

diagnostica basata sulla lettura intelligente di dati, le app

per l’assistenza da remoto e le interfacce per il coordinamento

delle cure e la pianificazione smart degli appuntamenti. (ANSA).



Fonte Ansa.it