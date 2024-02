A livello globale l’ESG è diventato uno dei principali criteri di acquisto per oltre la metà dei consumatori, che —anzi— sovente recedono i rapporti con le imprese poco attente a tale aspetto. A metterlo in evidenza è Ener2Crowd.com, la piattaforma ed app numero uno in Italia per gli investimenti green, a cui ora è stato accordato l’ingresso nei GreenHeroes, la rete associativa di imprese creata sotto l’egida comunicativa di Alessandro Gassmann che con l’aiuto degli esperti del Kyoto Club diffonde le storie delle imprese che “fanno bene al futuro del pianeta”.

«Nell’ultimo anno l’ambito ESG ha visto una grande concentrazione degli investimenti, attraendo il 27% del totale rispetto al 18% dell’anno precedente» commenta Giorgio Mottironi, CSO e co-fondatore della società benefit Ener2Crowd, Chief Analyst del GreenVestingForum, il forum della finanza alternativa verde, nonché Special Assistant to the Secretary-General for Environmental and Scientific Affairs dell’Organizzazione Mondiale per le Relazioni Internazionali (WOIR).

Secondo quanto ha potuto osservare Ener2Crowd —inoltre— le aziende con i punteggi più elevati sul fronte della sostenibilità ottengono una crescita dei ricavi 5 volte superiore a quelle che hanno ottenuto il punteggio più basso. Ed è anche per questo che la piattaforma ha ora adottato un nuovo framework di finanza sostenibile, ancora più efficiente.

Il Comitato Etico di Ener2Crowd, composto da John Benamati, Elena Fregolent, Antonio Domenico Ialeggio, Paolo Macina, Giorgio Mottironi e Maria Seira Ozino, ha infatti promosso l’adozione di un framework che ha prodotto un ulteriore incremento di trasparenza sugli obietti e sugli impatti ESG dell’intero portafoglio di attività, garantendo il monitoraggio dei progetti delle aziende e premiandone la leadership e la strategia sul fronte della lotta al cambiamento climatico e della gestione dei rischi connessi.

«Dall’energia alla grande distribuzione, dall’immobiliare al turismo, esiste un’imprenditoria che crea lavoro riducendo —e perfino azzerando— il loro impatto sul nostro Pianeta ed è a queste realtà virtuose che vogliamo rivolgersi contribuendo a finanziare i loro progetti. Inoltre l’ingresso nella rete dei GreenHeroes è il primo passo verso la possibilità di sdoganare gli investimenti sostenibili come vera e propria azione climatica» spiega Niccolò Sovico, CEO della società benefit Ener2Crowd.

Il tutto si incrocia con l’Environmental, Social and Governance rating (ESG), l’insieme delle strategie aziendali che considerano le questioni ambientali, di inclusione sociale e di governance con l’obiettivo di minimizzare i rischi ambientali.

Da sempre tra le realtà europee di investimento più attente alle tematiche della sostenibilità per le iniziative adottate per contrastare il cambiamento climatico, già dai primi mesi del 2023 Ener2Crowd aveva iniziato ad esplorare ed a testare nuovi strumenti di analisi delle società proponenti e nuovi metodi di valutazione dei progetti, che hanno portato oggi ad introdurre nuovi criteri di «Rating ESG Imprese» e ad implementare anche l’ulteriore indicatore «ENERScore+» che apporta più efficienti modalità di screening delle opportunità, di profilazione delle società proponenti e di valutazione del rischio associato al finanziamento dei progetti presentati sulla piattaforma.