È stata emessa oggi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze la moneta dedicata all’anniversario di UNIAMO, la Federazione Italiana Malattie Rare che da 25 anni opera per migliorare la qualità di vita e tutelare i diritti delle persone con malattia rara e delle loro famiglie, e alla Giornata delle Malattie Rare, giunta alla diciassettesima edizione, che quest’anno sarà celebrata in tutto il mondo il 29 febbraio, giorno raro per i malati rari.

La moneta, realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la Collezione Numismatica della Repubblica Italiana 2024, sarà presentata ufficialmente proprio il 29 febbraio, durante l’evento organizzato da UNIAMO in cui verrà ripercorsa la lunga campagna di sensibilizzazione #UNIAMOleforze cominciata il 1° febbraio al Ministero della Salute e si confronteranno tutti gli attori in gioco del sistema “rare”. Nel corso della giornata, che si svolgerà a Roma in Piazza della Pilotta 4 presso Roma Eventi – Fontana di Trevi, sarà possibile acquistare la serie da 9 pezzi emessa dal MEF per l’alto valore dell’attività svolta dalla Federazione.



Il commento della Presidente UNIAMO Annalisa Scopinaro: “Questo importantissimo riconoscimento ci riempie di orgoglio e conferma che la Federazione svolge un ruolo fondamentale per la comunità delle persone con malattia rara. La storia di questa moneta parte da un incontro fortuito con Luca Fornara. Una persona di grande umanità che ha subito preso a cuore la nostra causa, riconoscendone il valore. Luca ci ha lasciati due anni fa, ma il seme che ha piantato, grazie a chi ha continuato a prendersene cura, ha dato i frutti che raccogliamo oggi. Grazie Luca, manchi a questo mondo, ma la nostra moneta sarà un ricordo concreto in tua memoria”.

La moneta, dal valore nominale di 5 euro, ha una tiratura di 7.000 pezzi e si presenta in versione Fior di Conio. Realizzata dall’artista incisore Claudia Momoni e prodotta presso le Officine della Zecca dello Stato, l’opera raffigura sul dritto il Logo ufficiale di UNIAMO, circondato da una serie di palline piccole, in incavo, a indicare la rarità, una delle tante sfumature della comunità umana rappresentata con un cerchio di palline più grandi, in rilievo, e sul rovescio il Logo della Giornata delle Malattie Rare, istituita nel 2008, raffigurante alcune mani in cui si incastona, al centro, una silhouette umana, a rappresentare la solidarietà verso le persone con malattia rara.