Continental, azienda leader nella produzione di pneumatici, che da tempo guarda con grande attenzione al mondo del ciclismo, rinnova la partnership con l’ultracyclist italiano Omar Di Felice per richiamare l’attenzione sui temi importanti della sicurezza stradale, della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente.

Questo rapporto, ormai consolidato, si fonda su valori comuni. «Salvaguardia dell’ambiente e sicurezza sono due importanti pilastri per Continental, parte integrante della strategia di sviluppo del Gruppo. Un impegno che si concretizza in diverse attività e siamo orgogliosi di poter contare sul supporto di uno straordinario atleta come Omar Di Felice, figura autorevole del mondo bike che grazie alla sua notorietà si fa portavoce di questi temi», commenta Giorgio Cattaneo, PR & Communication Manager di Continental Italia.

La prima attività del 2023 che vede coinvolto l’atleta romano in collaborazione con Continental è la partecipazione al Giro-E, corsa non competitiva lungo le strade del Giro d’Italia. Questa iniziativa rappresenta per il Gruppo un’occasione importante per accendere i riflettori sulla sicurezza, sulla mobilità sostenibile e sul rispetto dell’ecosistema stradale, che oggi contempla una pluralità di mezzi di diversa tipologia.

«Diffondere la cultura della bicicletta è una delle mie missioni più ambiziose. Un obiettivo che non può più essere rimandato. Solo attraverso una capillare sensibilizzazione sull’importanza della mobilità leggera e sottolineando il valore del rispetto in strada, a partire dalle componenti più esposte ai rischi, possiamo provare a restituire una dimensione più umana e sostenibile alle nostre città e ai luoghi in cui decidiamo di spostarci. Un lavoro che ha bisogno del contributo congiunto di atleti, istituzioni e aziende sensibili al tema come Continental, con cui da alcuni anni cerco di veicolare questi messaggi e una maggior attenzione alla sostenibilità: ambientale ma anche

sociale ed umana», dichiara l’ultracyclist Omar Di Felice.

Proprio per sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica riguardo a questi temi ormai imprescindibili, Continental e Omar Di Felice proseguiranno la collaborazione anche al Tour de France.