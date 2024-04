La bolletta del comparto produttivo italiano è proiettata verso i 58 miliardi di euro se si tengono presenti anche i settori agricoli e dei servizi. A metterlo in evidenza è un’analisi di Multicompel Technology, impresa specializzata nell’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici con sede in Abruzzo ed operativa in tutta Italia.

«Si tratta di un aumento considerevole sul già salatissimo conto del 2023» sottolineano gli analisti di Multicompel Technology, secondo i quali l’introduzione di soluzioni fotovoltaiche distribuite per autoconsumo —mediante l’installazione di circa 50 GWp— porterebbe il comparto a risparmiare fino a quasi 20 miliardi di euro.

Portando il solare ad una quota pari al 35% della produzione totale di energia elettrica, si ridurrebbe la necessità di gas naturale dell’11%.

«Si tratta di una scelta di estrema importanza strategica, ma anche significativa da un punto di vista economico ed ambientale, perché oggi produrre energia da impianti fotovoltaici costa un sesto rispetto alla produzione nelle centrali turbogas e permette di risparmiare 33 milioni di tonnellate di CO2, il 10% del totale prodotto sul nostro suolo» sottolineano gli esperti di Multicompel Technology.

«Grazie al solare oggi è possibile superare la dipendenza dalle materie prime fossili e dunque liberarsi dalla sudditanza verso i Paesi esteri che non condividono i nostri stessi valori»commenta Edi Lala, fondatore della Multicompel Technology, con sede in Abruzzo ed operativa in tutta Italia.

«La nostra metodologia è in grado di garantire energia da tecnologia fotovoltaica alle imprese ad un prezzo omni-comprensivo di 150 per MWh ed in taluni casi anche di meno, rendendo l’energia solare in autoconsumo la fonte più rapida da implementare e più conveniente per i bilanci delle aziende e per l’ambiente» aggiunge Edi Lala.

Con le attuali efficienze della tecnologia fotovoltaica, un’azienda può attendersi, nel corso della vita minima garantita, un beneficio di 3.500 euro per kilowatt di potenza installata. «Ma abbiamo potuto appurare che anche dopo 25 anni ancora produce l’80% dell’energia rispetto al suo primo giorno di utilizzo» concludono gli specialisti di Multicompel Technology.