L’avvento di ogni nuovo anno porta sempre a riflettere su quali azioni si potrebbero

intraprendere in ottica di miglioramento e quali sono gli obiettivi che si intende perseguire nei

prossimi 12 mesi. Il 2022 è stato un anno nero per il settore dell’energia elettrica che ha

registrato un aumento dei costi sul mercato libero del +329% e ha contribuito all’emissione

di una grande quantità di anidride carbonica nell’aria, a causa dell’elevato utilizzo di

combustibili fossili, per la sua produzione.

Per questo motivo, Veos Digital (https://www.veos.digital) ha stilato una lista di sei

possibili buoni propositi per un 2023 all’insegna della sostenibilità. Veos Digital è una

realtà nata a settembre 2020 e facente capo a Veos Group, che ha da poco lanciato

Digiwatt, un’applicazione che disaggrega i consumi elettrici di case e uffici, al fine di aiutare

famiglie e imprese ad acquisire consapevolezza rispetto ai propri consumi di energia

elettrica, grazie all’utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale.

“Disaggregando i consumi elettrici derivanti dai vari dispositivi ed elettrodomestici di

abitazioni ed uffici e analizzando tali consumi attraverso l’intelligenza artificiale possiamo

avere un quadro molto chiaro su quali sono i fattori che incidono maggiormente sulla

bolletta. Abbiamo scoperto, ad esempio, che l’elettronica di consumo ovvero monitor,

televisori, impianti stereo e l’illuminazione sono tra le voci di costo più rilevanti all’interno di

una famiglia media ed incidono per circa il 20/25%. Da settembre quando abbiamo lanciato

Digiwatt, abbiamo notato che gli utenti hanno ridotto realmente il consumo degli

elettrodomestici in stand-by grazie alla nostra tecnologia.” Spiega Simone Geravini, CEO

dell’azienda.

Quali sono quindi i consigli per un 2023 all’insegna di un consumo di energia consapevole e

sostenibile, secondo Veos Digital?

1. Sfruttare l’illuminazione naturale e ridurre gli sprechi: evitare di accendere le

lampadine di case ed uffici durante il giorno, quando è presente la luce del sole e

ricordarsi di spegnere gli interruttori quando si esce da una stanza, potrebbero

sembrare azioni fin troppo ovvie, ma mai scontate e rappresentano il primo passo

per combattere gli sprechi di energia elettrica.

2. Utilizzare gli elettrodomestici in modo consapevole: tra i maggiori responsabili

del consumo eccessivo di energia nelle abitazioni ci sono i grandi elettrodomestici

come ad esempio il frigorifero, il forno, la lavatrice, la lavastoviglie e i condizionatori.

Averne consapevolezza è il punto di partenza per mettere in campo alcuni semplici

accorgimenti per ridurne l’impatto. I rilevamenti fatti da Digiwatt hanno evidenziato

che in media, una famiglia di 4 persone accende la lavatrice 2 volte alla settimana e

la lavastoviglie 3 volte. Se si è sopra questa soglia è bene iniziare a pensare di

ottimizzare i carichi, limitandone la frequenza. Certamente, non bisogna dimenticare

che sui consumi influiscono anche fattori come il modello, la classe energetica e il

tipo di programma che viene impostato. Per quanto riguarda il forno elettrico, è

consigliato prediligere la cottura ventilata, evitare, quando possibile, il

preriscaldamento e limitare l’apertura durante il funzionamento. E’ importante, inoltre,

mantenere frigorifero e congelatore puliti e sbrinanti ed limitare il numero di aperture

nel corso della giornata, poiché, al fine di ristabilire la corretta temperatura, dopo ogni

chiusura, vengono utilizzati molti watt. Durante il periodo estivo, infine, i

condizionatori sono tra le principali cause dell’aumento del consumo di energia

elettrica, incidendo per il 30% sull’utilizzo totale della corrente in case ed ufficio. Per

questo, è fondamentale ricordarsi di chiudere le finestre quando sono in funzione,

spegnerli quando non si è in casa, prediligere la modalità deumidificatore ed evitarne

gli abusi.

3. Approfittare delle fasce orarie più economiche: non tutti sanno che esistono delle

fasce orarie in cui il costo dell’energia è inferiore, come ad esempio, la sera dalle

19.00 alle 23.00 oppure nel weekend. Dai sistemi di Digiwatt è emerso, infatti, che il

50% delle persone potrebbe registrare un grande risparmio in bolletta se

consumasse energia più consapevolmente, nelle fasce orarie migliori.

4. Acquistare elettrodomestici con una classe energetica più efficiente: sostituire i

vecchi elettrodomestici con quelli di ultima generazione comporta sicuramente un

investimento ma, sul lungo periodo, consente una riduzione dei consumi tra il 25% e

il 45% a seconda dell’apparecchio. La tecnologia Digiwatt ha calcolato per i clienti

che hanno, ad esempio, sostituito un vecchio frigorifero che il ritorno

dell’investimento è possibile in 2/3 anni.

5. Staccare i dispositivi in stand-by: Il 20% del consumo totale di elettricità è dovuto

ai cosiddetti carichi fantasma, ovvero a tutti quegli apparecchi connessi in stand-by

alla rete elettrica. Al fine di evitare l’utilizzo ingiustificato di elettricità è sufficiente

staccare la spina della corrente dagli elettrodomestici che non vengono utilizzati,

oppure grazie a Digiwatt che disabilita gli stand-by in automatico grazie a delle smart

plug connesse. Questa accortezza permetterebbe un risparmio di circa 500 kWh che

corrispondono a 320 kg di anidride carbonica in meno immessa nell’atmosfera.

6. Preferire le lampadine a LED: spegnere le luci non è l’unica soluzione per ridurre

l’utilizzo di energia. Un piccolo accorgimento, ma che sicuramente può fare la

differenza, consiste nell’utilizzo di lampadine a LED al posto di quelle alogene,

poiché garantiscono la stessa intensità di illuminazione ma consentono di risparmiare

fino al 90% di energia elettrica e hanno una durata superiore.

“L’appello che voglio fare a tutti coloro che si troveranno a stilare i buoni propositi e gli

obiettivi per l’anno nuovo è di non dimenticarsi di includere nella lista oltre all’iscrizione in

palestra, ai viaggi e all’aumento di libri letti anche qualche piccola azione quotidiana che

possa portare un grande beneficio sia all’ambiente che alle proprie finanze. Se non si ha

idea da dove partire, con Digwatt è possibile analizzare i propri consumi e ricevere

suggerimenti personalizzati su ciò che è più urgente risolvere.” – ha concluso Simone

Geravini, CEO di Veos Digital.