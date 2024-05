Per promuovere il rispetto e incrementare la consapevolezza sul rischio di estinzione delle tartarughe, l’organizzazione non profit American Tortoise Rescue ha istituito il 23 maggio il “World Turtle Day” nel 2000. Questo giorno viene celebrato in tutto il mondo attraverso varie attività, tra cui il salvataggio di tartarughe catturate sulle autostrade e progetti di ricerca. Nonostante l’organizzazione abbia salvato circa 4.000 esemplari dal momento della sua fondazione, molte specie di tartarughe continuano a diminuire rapidamente e sono a rischio di estinzione entro i prossimi decenni.

Il 23 maggio, numerose iniziative globali mirano a salvaguardare questi antichi rettili. Ognuno di noi può contribuire evitando di gettare rifiuti, riducendo l’uso della plastica e sostenendo la pesca sostenibile. Nonostante la minaccia incombente, le Seychelles rappresentano un rifugio per le tartarughe. Questo arcipelago, un paradiso incontaminato nell’Oceano Indiano, è uno dei pochi luoghi al mondo dove è possibile vedere le tartarughe giganti nel loro habitat naturale. Ad Aldabra, il secondo atollo corallino più grande al mondo e Patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 1982, si trovano alcune delle tartarughe terrestri più grandi del mondo.

Le tartarughe giganti di Aldabra giocano un ruolo cruciale nell’ecosistema dell’isola. Con il loro lento movimento e la loro dieta a base di vegetazione, contribuiscono alla dispersione dei semi e alla manutenzione del paesaggio, prevenendo la crescita eccessiva della vegetazione che potrebbe soffocare altre piante. Inoltre, queste tartarughe sono un’attrazione turistica di primo piano, contribuendo all’economia locale attraverso il turismo ecologico.

Oltre alle tartarughe giganti, le Seychelles sono un rifugio importante per diverse specie di tartarughe marine, tra cui la tartaruga verde (Chelonia mydas) e la tartaruga embricata (Eretmochelys imbricata). Le spiagge delle Seychelles offrono siti di nidificazione cruciali per queste specie, che depongono le loro uova nella sabbia soffice delle isole. Le autorità delle Seychelles, insieme a organizzazioni internazionali, hanno implementato misure di protezione per garantire la sopravvivenza di queste tartarughe, come la protezione delle aree di nidificazione, il monitoraggio delle popolazioni e campagne di sensibilizzazione per i locali e i turisti.

Il governo delle Seychelles e diverse organizzazioni non governative sono impegnati nella conservazione delle tartarughe attraverso progetti di ricerca e programmi educativi. Questi sforzi includono il monitoraggio delle tartarughe marine per studiarne i movimenti migratori e la salute delle popolazioni, nonché la gestione delle riserve naturali per garantire che le tartarughe giganti abbiano un habitat sicuro e adeguato.

Il rapporto tra le tartarughe e le Seychelles è quindi uno di mutuo beneficio: mentre le tartarughe trovano un rifugio sicuro dove prosperare, le isole traggono vantaggio dalla loro presenza, sia in termini ecologici che economici. Il turismo sostenibile, che incoraggia i visitatori a rispettare e proteggere l’ambiente naturale, è una componente fondamentale di questa relazione. Questo legame speciale tra le tartarughe e le isole continua a essere una delle storie di successo più ispiratrici nel campo della conservazione ambientale.

Organizzare un viaggio alle Seychelles permette di conoscere da vicino queste creature straordinarie. I visitatori possono incontrare Jonathan, la tartaruga gigante più vecchia del mondo che ha compiuto 191 anni, ora celebrità del Guinness dei primati.

Questi maestosi animali, socievoli nonostante la loro stazza, possono essere osservati e ammirati nel loro ambiente naturale, offrendo un’esperienza indimenticabile. Un viaggio alle Seychelles non solo permette di entrare in contatto con queste meraviglie della natura, ma anche di sostenere attivamente la loro conservazione.