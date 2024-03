Sabato 23 marzo il Bioparco di Roma aderisce all’Earth Hour – iniziava che invita tutto il mondo al gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora il 23 marzo alle 20.30 per contrastare i cambiamenti climatici – con la visita guidata è intitolata “L’ora della Terra”.

L’obiettivo del percorso a tappe, che si svolgerà dalle 10.30 alle 15.00, è sensibilizzare le famiglie su quanto semplici gesti quotidiani (come quello di spegnere le luci per un’ora) siano fondamentali per la conservazione della Biodiversità. Ridurre gli sprechi energetici, infatti, significa anche contrastare il cambiamento climatico, una delle principali cause che stanno conducendo molte specie all’estinzione.

La visita guidata andrà alla scoperta di: rinoceronte bianco, vari rosso (lemure), pinguino del Capo, canguro di Bennet, per evidenziarne oltre alle principali caratteristiche, le cause di minaccia, fra cui quella legata ai cambiamenti climatici che, più o meno direttamente, incide sulla rarefazione delle popolazioni.

Le visite sono comprese nel costo del biglietto e sono su prenotazione da effettuare sabato stesso all’ingresso.