In Italia ben un cane o gatto su tre è sovrappeso, come documenta l’Enpa (Ente nazionale protezione animali). Un male dovuto soprattutto alla cattiva alimentazione e ad abitudini troppo sedentarie. Si stima siano oltre 6 milioni gli animali domestici in questa condizione. Per cercare di arginare questo fenomeno dilagante, Morando SpA (la storica azienda italiana di petfood tra i leader nel settore del cibo per animali domestici) non ha dubbi: una dieta che punta su prodotti made in italy è quanto mai auspicabile per preservare la salute dei nostri piccoli amici. <<Una dieta rigorosamente made in Italy a base di carni selezionate, verdure e olio d’oliva ed ispirata a piatti tipici della tradizione italiana: questa è la ricetta della nostra nuova linea di prodotti per cani e per gatti, che abbiamo chiamato ‘Migliorcane e Migliorgatto – Le Specialità Italiane’.>> è il commento di Franco Morando.

In Italia si calcola che ci siano circa 20 milioni di gatti e cani, in particolare il 28% delle famiglie è proprietaria di almeno un cane e il 22% di almeno un gatto (rapporto Assalco – Zoomark 2023). Ma l’attenzione verso i nostri piccoli amici non passa solo dalle coccole: secondo quanto riportato dall’ Enpa (Ente nazionale protezione animali), il 30% di questi sarebbero afflitti da sovrappeso o obesità in conseguenza, tra altre concause, di junk food, sovrabbondanza del cibo non controllato o vita sedentaria.

È quindi particolarmente importante dare massima attenzione all’alimentazione dei nostri amici a quattro zampe. <<Per questo motivo – aggiunge Laura Morando – la linea ‘Migliorcane e Migliorgatto – Le Specialità Italiane’ sviluppata dai nostri esperti, si basa sugli ingredienti della dieta mediterranea e si ispira alla tradizione culinaria italiana con piatti come lo spezzatino, la zuppetta e il polpettone, preparati con carni fresche e verdure provenienti dalla filiera alimentare umana come pomodori, fagiolini, carote e patate. Gli alimenti secchi sono ricchi in carni e insaporiti con olio d’oliva, pomodoro ed erbe aromatiche, ingredienti tipicamente italiani.>>

Specificatamente sviluppate per il benessere dei cani e dei gatti, queste nuove ricette con Vitamina A, zinco e rame sostengono la salute della pelle e la lucentezza del pelo. Con l’apporto di cellule inattivate e stabilizzate di Saccharomyces Cerevisiae viene favorita l’azione prebiotica che stimola la flora intestinale e viene fornito un adeguato apporto calorico e di Vitamine del gruppo B, fondamentali per il metabolismo energetico. I prodotti per gatti sono arricchiti con taurina, aminoacido essenziale fondamentale per il mantenimento della funzionalità cardiaca. Gli alimenti umidi della linea sono arricchiti di ulteriori vitamine e minerali per favorire vitalità e benessere.

<<Confidiamo che i nostri amici animali – concludono Laura e Franco Morando – apprezzeranno queste nuove gustose ricette ispirate alla migliore tradizione della cucina italiana e che si leccheranno letteralmente i baffi.>>