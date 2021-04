CASAhomewear, la società innovativa che utilizza la Realtà Aumentata per scegliere la biancheria della camera da letto, sostiene ENPA, l’Ente Nazionale Protezione Animali: 2€ del ricavato della vendita di ciascun prodotto della linea Amici a 4 Zampe sarà donato all’Associazione per l’intero anno.

La linea Amici a 4 zampe si riconosce proprio per le immagini fotografiche di cani e gatti e non solo, prodotte con stampante digitale ad alta definizione. La linea comprende lenzuola, federe, sacchi copripiumino, copriletti trapuntati con imbottitura in pet riciclato ecosostenibile disponibili in ogni misura. Dal letto matrimoniale al lettino per i più piccoli, in un mix di qualità, funzionalità e tenerezza.

“La collaborazione con ENPA nasce dal desiderio di CASAhomewear di sostenere, attraverso la linea „AMICI A ZAMPE“, la mission della Protezione Animali che, dal 1871, attraverso l’opera sul territorio dei suoi volontari, accudisce ogni anno oltre 80.000 animali di ogni specie e razza. I rifugi – commenta Marco Bravi responsabile del Centro Nazionale Comunicazione e Iniziative Enpa – brulicano di animali anziani che spesso, a causa della morte dei proprietari, vengono catapultati da una serena e tranquilla vita domestica a quella in struttura, portando con sé un bagaglio di grande sofferenza e bisogno d’amore. Chi desidera adottare un animale tende ad abbracciare più facilmente l’idea di un cucciolo, senza considerare che, invece, un “nonnino” ha ancora molto da dare senza pretendere nulla. Hanno maggiore bisogno di amore e cure, calore e attenzioni proprio perché più fragili e vulnerabili”.

Scegliendo una referenza dal sito casahomewear.com ti schieri al fianco di ENPA e contribuisci alla cura di un nonnino ospitato in uno dei rifugi della Protezione Animali.

“Per ogni prodotto venduto saranno devoluti 2€, per tutto l’intero anno, ma con la speranza di poter proseguire la partnership ben oltre “, commenta Lara Corna, Responsabile R&D CASAhomewear.

ENPA richiede che i suoi partner debbano garantire non solo la massima qualità dei prodotti e dei servizi offerti, ma anche che condividano le finalità contenute nel proprio statuto nel „Manifesto europeo per i diritti degli animali “elaborato da CARE, oltre che naturalmente il rispetto delle norme etiche per i diritti dei lavoratori e salvaguardia dell’ambiente.

CASAhomewear è una nuova realtà nel mercato dell’online, ma da subito ha posto in evidenza la propria vena non solo spiccatamente all’avanguardia nel mondo digitale, con la app di realtà aumentata per visualizzare le referenze a catalogo sul proprio letto di casa, ma anche un’anima ambientale e sociale. Infatti seleziona per il suo catalogo aziende che rispecchiano i valori di sostenibilità ecologica e sociale puntando su qualità, ecosostenibilità, Made in Italy, cotone biologico, imbottiture da pet riciclato, insomma una vasta offerta di prodotti nel rispetto dell‘ambiente e della salute oltre che dello stile.

“Abbiamo scelto di puntare su proposte recycling friendly e pet friendly” continua Lara Corna “premiando collezioni ecologicamente sostenibili, come quella di Happidea con imbottiture in pet riciclato e packaging in cotone riutilizzabile. E se prima avevamo pensato alle povere oche sostituendo alle piume nei piumini, le bottiglie in plastica riciclata, ora vogliamo supportare la più antica e la più grande associazione nazionale italiana per la protezione animale”.

