Il linguaggio segreto dei gatti avrà meno segreti grazie al quiz online di Feliway, che spiega il linguaggio del corpo degli amici felini per comunicare meglio ed essere più felici insieme.

Anche nel rapporto con il gatto, come nelle relazioni umane, la comunicazione è fondamentale per essere felici insieme. Ma comprendere il linguaggio del gatto, soprattutto se arrivato da poco in famiglia, non è sempre semplice e occorre imparare a leggere e comprendere i suoi messaggi, che esprime con il suo “body language”. Cosa significa quando il gatto strizza gli occhi? La coda in su è segno di ansia o di felicità? Gli occhi a fessura sono un segno di rabbia o di relax? Sono alcune tra le tante domande che si pone chi ha un gatto e con le quali potrà giocare, scoprendo di più sul proprio felino.

Ecco allora, che per rispondere ai tanti dubbi di proprietari e amanti dei gatti, Feliway ha ideato e messo online il quiz “Linguaggio del Corpo”.

Si tratta di un quiz online, sul sito Feliway.it, e tutto quello che serve per farlo è un gatto, un po’ di tempo a disposizione per osservarlo e buone capacità di osservazione. Il test, in 16 passaggi, permette di mettersi alla prova nella conoscenza dei gatti e soprattutto permette di scoprire aspetti nuovi del comportamento felino che aiutano a capirsi meglio e a migliorare la relazione.

Ad ogni passaggio del quiz corrisponde uno stato d’animo e, con l‘aiuto di brevi animazioni che mostrano il comportamento del gatto, viene chiesto di identificare quali comportamenti siano caratteristici di quello stato d’animo. Le risposte corrette sono 4 sulle 6 proposte e scoprire se la risposta data è giusta o sbagliata è immediato: subito dopo averla selezionata si colora di verde se è corretta, altrimenti si colora di rosso. Con un riscontro così immediato è facile imparare di più sul proprio gatto e sull’affascinante mondo felino.

