In generale, durante l’estate al Bioparco nell’arco di una giornata vengono consumati dagli animali mediamente 300 kg tra verdura e ortaggi, 150 kg di frutta di stagione, in prevalenza cocomeri e meloni, ed oltre 50 balle di fieno e erba medica.

Alle varie specie di primati presenti al Bioparco (nelle foto, lemuri catta e macachi del Giappone) i guardiani distribuiscono ghiaccioli di frutta congelati a base di mele, albicocche e cocomero, accompagnati da canne di bambù ripiene di yogurt. Oltre a dare refrigerio, questi ultimi ‘strumenti’ sono una forma di arricchimento ambientale e consentono agli animali di aguzzare l’ingegno per trovare il cibo. Inoltre i macachi del Giappone hanno a disposizione una piscina dove si bagnano tuffandosi dai trampolini improvvisati sugli alti tronchi; nelle giornate calde ricevono ghiaccioloni a base di frutta fresca, come susine, banane e meloni.

In questi giorni di caldo torrido lo staff zoologico e veterinario del Bioparco di Roma adotta degli accorgimenti che aiutano agli animali di affrontare le temperature altissime.

