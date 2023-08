Secondo un recente studio condotto da Samsung, in Europa il 61% dei proprietari di animali da compagnia preferisce rinunciare a vacanze, pasti fuori casa e abbigliamento piuttosto che tagliare le spese per i propri pet. E in Italia tra le startup che seguono il trend della Pet Economy si distingue NobilZampa

Sono circa 65 milioni gli animali da compagnia che al giorno d’oggi fanno parte delle famiglie italiane: dal 2015 al 2022 il dato di chi ha deciso di accogliere in casa più di un animale è quasi raddoppiato (passando dal 9,9% al 17,2%).

Nonostante il 2022 si sia dimostrato un anno “economicamente difficile”, nel mercato nazionale si è continuato a registrare un andamento più che positivo per la cura degli animali domestici.

Il trend in crescita è emerso all’interno del Rapporto Assalco Zoomark 2023, che svela come le persone siano sempre più attente alla cura e all’alimentazione degli animali domestici, considerati veri e propri membri della famiglia.

E proprio per rafforzare il legame tra i proprietari di animali e i loro amici a quattro zampe, nasce NobilZampa, la startup che crea ritratti personalizzati, unici e soprattutto realistici di animali domestici.

Prendendo spunto da opere artistiche che vengono rivisitate in chiave ironica, NobilZampa desidera dare la possibilità a tutte le persone di creare un ricordo unico con il proprio animale e “nobilitare” il legame d’affetto che si è creato.

“Il rapporto che si crea tra un padrone e il proprio animale domestico a volte è talmente forte da essere difficile da spiegare. Per questo ho pensato che il miglior modo per suggellare il sentimento che si prova per il proprio amico a quattro zampe sia renderlo un’immagine. Ma il ritratto semplice mi sembrava poco efficace e ho scelto così di fare uno step in più e rendere gli animali i protagonisti di vere e proprie opere artistiche storiche” spiega Paolo Emanuele Costa, ideatore e fondatore del progetto.

150 costumi disponibili per creare un’opera d’arte unica nel suo genere e dare un posto d’onore al proprio animale

Gli aspetti su cui il team di NobilZampa ha voluto dare molta attenzione fin da subito sono l’ascolto del cliente e l’altissima qualità dei materiali utilizzati. Tutti i prodotti e servizi che vanno a coinvolgere il lato emotivo di una persona devono essere curati nei minimi dettagli e proprio per questo NobilZampa ha scelto di utilizzare solo cornici made in Italy per abbellire le proprie stampe e collaborare con designer professionisti per rendere sempre impeccabili i propri ritratti.

Il cliente che si rivolge a NobilZampa, per richiedere un ritratto del proprio animale o il più delle volte per fare un regalo ad amici appassionati di animali, non deve far altro che inviare un’immagine nitida e non sfocata dell’animale (cane, gatto, coniglio, cavallo, pappagallo o qualsiasi altro tipo di animale domestico), scattata anche semplicemente con lo smartphone e scegliere tra i 150 costumi e personalizzazioni disponibili sulla piattaforma. Sarà poi NobilZampa ad occuparsi di tutto il processo di trasformazione da fotografia a quadro.

Prima di procedere alla stampa il cliente ha la possibilità di ritoccare o richiedere modifiche all’opera, finché il risultato non è del tutto soddisfacente.

“I ritratti NobilZampa rappresentano un modo per rendere omaggio ai nostri animali domestici, che arricchiscono le nostre vite senza aspettarsi nulla in cambio. Pensiamo che regalare uno di questi ritratti significhi offrire qualcosa di originale ed emozionante, un pensiero che sia in grado di lasciare un’impronta indelebile nel cuore di chi lo riceve” aggiunge Costa.

Nato nel 2021 da un’idea di Paolo Emanuele Costa, NobilZampa ha raggiunto negli ultimi mesi quota 15 mila ordini. La grande crescita registrata dalla creazione del progetto ad oggi è dovuta a una sempre maggiore attenzione ai dettagli nell’ottimizzazione del sito, nella ricerca di materiali di qualità e nella ricerca dei collaboratori e soprattutto nei confronti della customer care, aspetto davvero importante per NobilZampa.

Con un fatturato superiore ai 400 mila euro nel 2022, NobilZampa punta a raggiungere il milione entro la fine del 2023 (rispetto all’anno scorso gli ordini gestiti da NobilZampa sono cresciuti di 3 volte) sfruttando soprattutto il periodo natalizio.

Nei prossimi mesi NobilZampa punta ad assestarsi nel mercato italiano e farsi conoscere anche all’estero, partendo con un test del servizio in altri Paesi europei noti per dare molta importanza agli animali domestici, come Germania e Olanda.