Sabato 26 agosto, al Centro Natura di Pescasseroli, si terrà una giornata dedicata alla scoperta del mondo delle api e dei metodi più sostenibili per la produzione del miele, in compagnia dell’apicoltore Mario Petrella.

Nell’ambito del progetto sugli impollinatori, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha avviato un progetto pilota di apicoltura naturale e più sostenibile, che prevede l’allevamento di api italiane (ligustica) in arnie a favo naturale chiamate Kenya Top Bar modificate o Kenya top grap. Le attuali tecniche produttive utilizzano arnie a favo mobile di tipo Dadant blat, che a fronte di grossi vantaggi ai fini produttivi, presentano aspetti limitanti per la costruzione dei favi. Dal momento che le api naturalmente gestiscono in maniera differente la costruzione.

L’uso dei fogli cerei prestampati impone alle api le dimensioni delle celle, limitando la possibilità di costruirne liberamente di più grandi per l’allevamento dei fuchi, importanti per l’equilibrio termico all’interno dell’alveare e fondamentali per la fecondazione della regina. La presenza di fili di acciaio nei telai dei favi all’interno delle arnie tradizionali determina un irrigidimento della struttura, limitando la vibrazione dei favi, che è invece un aspetto importante nella loro comunicazione.

L’evento verrà proposto in tre turni: alle 10:30, alle 12:00 e alle 15:30.

Per partecipare (i posti sono limitati!) è necessario prenotarsi al 0863 911 3221.