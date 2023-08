La finale il 10 settembre a Roccadaspide: ospiti ancora top secret

Salerno, 25 agosto 2023 Dopo essere partito da Agropoli, ha toccato le più belle e suggestive piazze del Sud Italia: Baronissi, Albanella, Agnone Cilento. Per le aspiranti al titolo, scocca l’ora dell’ultima occasione. Domenica 27 agosto Miss Sud, XIV anno del beauty contest nazionale ideato da Gino Stabile, si conclude a Bivio di Palomonte. Start alle 21 in Piazza Monsignor Palatucci.

Per partecipare basta avere un’età compresa tra i 14 e i 30 anni ed essere in vacanza, al mare, in uno dei tanti luoghi bellissimi del nostro litorale; compilare il modulo d’iscrizione e tentare la corsa per il podio.

Cast che vince non si cambia: irremovibile, bellissima, spigliata quanto professionale, al timone dell’ultima tappa del beauty contest nazionale ci sarà Sofia Bruscoli e in occasione dell’ultima passerella tornano Ottavio Buonomo con i suoi sketch comici e Davide De Marinis, nel cuore di tutti con la sua indimenticabile “Troppo bella”.

A settembre (il 10) a Roccadaspide la finale. La serata si svolgerà in piazza XX Settembre, location fortemente voluta dal patron Gino Stabile, nato e cresciuto a Rocca. «Miss Sud è un concorso molto seguito, acclamato e richiesto, quest’anno ci hanno contattato in tantissimi, ma non ho mai pensato ad una sede diversa per la grande festa finale», dice Stabile.

Grande curiosità per la nuova corona in palio: quest’anno il concorso nazionale eleggerà anche Miss Under 40, ovvero la “milf” più avvenente delle spiagge del Mezzogiorno. Parallelamente, si riconferma anche per l’edizione 2023, la versione web del concorso “Miss Sud chiama Nord”, il format online che dà la possibilità alle ragazze originarie del meridione ma residenti nelle regioni del Nord Italia di partecipare a Miss Sud.

Una sfida a colpi di like che si terrà sulla pagina ufficiale dell’evento (https://www.facebook.com/profile.php?id=100046413469787), dove saranno pubblicate le foto di ogni aspirante al titolo e il pubblico social diventa giurato.

Per tutte le info www.misssud.it