Sulle montagne del Bel Paese è arrivata la neve, molti impianti sono aperti e la stagione sciistica è pronta ad entrare nel vivo: in moltissimi partiranno per la tradizionale Settimana Bianca insieme ai loro amici a quattro zampe. Da amusi (https://www.amusi.it), brand Made in Italy che offre prodotti su misura per la nutrizione e il benessere del cane, arriva un prezioso vademecum per sapere come comportarsi e quali accorgimenti prendere per divertirsi sulla neve con i nostri pet.

Mangiare la neve: NO

Anche se può risultare fresca e dissetante per i nostri pelosi, dobbiamo assolutamente evitare che mangino la neve. Il rischio, infatti, è che provochi una gastroenterite acuta al cane col risultato di rovinare la vacanza a entrambi.

“Non tutti i cani sono abituati alle basse temperature e alla neve, è importante quindi sapere cosa possiamo fare e cosa dobbiamo evitare per prenderci cura dei nostri pet nel miglior modo possibile. Questi validi consigli ci permetteranno di trascorrere una vacanza in tutta serenità” – afferma Costanza Delsante, medica veterinaria e consulente nutrizionale di amusi.

Cosa sì e cosa no

Mangiare di più: NO

Se durante la giornata si prevede qualche ora di attività moderatamente intensa seguita dal riposo, l’alimentazione non richiederà variazioni; se invece si tratta di una vacanza molto attiva con tante ore di passeggiata, è possibile che il cane abbia più appetito. In questo caso sarà probabilmente lo stesso pet a manifestarlo, e possiamo aumentare un pochino la porzione, dopo l’attività. Portare gli snack: SÌ

È bene avere con sé alcuni snack da dare durante la giornata se si ha in previsione una scampagnata di più ore. L'importante è scegliere alimenti molto digeribili, che non vadano ad appesantire e affaticare la digestione del nostro cane.

Proteggere le zampe: SÌ

Una passeggiata in montagna sulla neve fresca è rigenerante, ma dobbiamo stare attenti alle zampe delicate del nostro cane. L'ideale è utilizzare il balsamo per polpastrelli che isoli, creando una barriera protettiva grazie all'azione della cera d'api, dalla neve fredda e dal sale cosparso sulle strade.