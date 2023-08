E’ a UNICA BEACH di Giulianova (TE), che la giornalista Mediaset , Marialuisa Cocozza, ha voluto che venissero fatte le riprese per la nuova miniserie di puntate dedicate alle vacanze al mare con il cane, che andranno in onda per tutto il mese di agosto , su canale 5 , nella rubrica del TG5, L’Arca di Noè.

Questa domenica 6 agosto , alle ore 13,45 dopo il TG5, andrà in onda la prima delle quattro puntate che tratteranno ogni volta un tema diverso, con consigli , suggerimenti e indicazioni per trascorrere la vacanza ideale con il nostro fedele amico. Tutto quello che c’è da sapere prima di partire per il luogo di villeggiatura portando con noi il nostro cane in spiaggia.

In occasione della messa in onda della prima puntata, la giornalista Mediaset verrà a trascorrere il fine settimana al mare con il suo cane Minni , per farla divertire a UNICA BEACH, la spiaggia attrezzata per cani , da cui è nata l’idea che verrà presentata nelle domeniche 6 – 13 – 20 – 27 agosto alle ore 13,45 durante la rubrica L’Arca di Noè.

Sarà un onore e un piacere ospitare la “madrina” di questa spiaggia, Marialuisa Cocozza, una giornalista esperta del benessere e della cura degli animali, che promuove da anni con la conduzione della sua seguitissima rubrica del TG5, L’Arca di Noè.

Invitiamo tutti a seguirci nella puntata di domenica e di quelle che andranno in onda per tutto il mese di agosto, con le riprese di tanti cani divertiti e felici di stare con i propri “amici umani”.

Buona vacanza al mare con il vostro cane e …. rESTATE INSIEME ! Dott.ssa Giusy Branella Medico Veterinario e Responsabile di UNICA BEACH