Adottare un animale significa garantirgli una vita felice, sana e sicura; ma anche fornire cibo di qualità, un ambiente adeguato, cure mediche regolari e tanto amore e attenzione., in qualità di leader nell’assicurazione sanitaria per animali domestici, si impegna a promuovere l’come un vero e proprio atto di amore e cura per gli animali, condividendo alcuni accorgimenti e indicazioni da tenere sempre a mente quando si è intenzionati ad accogliere un cane o un gatto nella propria famiglia.

Secondo i dati dell’Ente Nazionale Protezione Animali, l’estate 2023 è stata caratterizzata da un aumento degli abbandoni pari al 20%, con il mese di luglio che ha registrato un numero record di cani recuperati dalla strada: ben 2.354. Questo infelice fenomeno è anche accompagnato da un calo delle adozioni (-10%) e da una predilezione nei confronti di cuccioli (75%), a discapito di esemplari più adulti. Con l’adozione responsabile, oltre a portare gioia nelle nostre case e famiglie, è possibile contribuire a ridurre il numero di animali abbandonati e a garantire loro una vita migliore, piena di amore e benessere.