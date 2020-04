Osservare la natura e scoprire quante specie possiamo incontrare anche solo affacciandoci dai nostri balconi o finestre è possibile. Cluster Italia, WWF Italia, WWF YOUng e il centro di ricerche Cesab, infatti, in questo periodo in cui dobbiamo restare a casa per contenere l’emergenza Covid-19, hanno dato vita a “Natura dalla finestra CNC2020”. Questa iniziativa è nata come evoluzione della City Nature Challenge, la sfida internazionale ed amichevole che coinvolge migliaia di cittadini nel mondo e che propone di investigare e documentare la biodiversità, scattando e raccogliendo foto di specie che abitano in particolare le nostre città.

Dal 24 al 27 aprile sono stati raccolti scatti di flora e fauna (insetti, uccelli, piante selvatiche), ma anche suoni di versi animali: tutto ciò che è stato possibile osservare o ascoltare da balconi, finestre, terrazze e giardini e condivisi sulle app Natusfera o iNaturalist. Fino al 3 maggio, poi, ci sarà l’identificazione delle specie trovate. Ad oggi nel progetto coordinato dal WWF sono già state raccolte oltre 1200 segnalazioni e gli utenti hanno individuato più di 500 specie diverse, che si possono osservare comodamente da casa a QUESTO LINK.

Tra queste, spiccano specie comuni come merli e cinciallegre, ma anche specie molto più difficili da avvitare come luì piccolo e falco di palude.

Grazie a questa speciale iniziativa, ma anche nelle prossime settimane in cui la campagna “Natura dalla Finestra” rimarrà attiva, ognuno di noi può contribuire a mappare la biodiversità italiana. Ogni giorno, poi, attraverso articoli, interviste, video, si potranno approfondire i temi di scienza, natura e biodiversità attraverso le pagine web wwf.it/ecotips e le pagine Facebook https://www.facebook.com/events/214096179895600/ e https://www.facebook.com/clusteritalia.citynaturechallenge/ .

Le iniziative per scoprire e raccontare la Natura da casa proseguono poi fino al 15 giugno anche con il Photo Contest “Io resto a casa con #wwfurbannature”.

Ogni scatto di natura da casa, infatti, può diventare una storia che vale la pena condividere. Nella tua gallery hai anche tu foto di natura scattate dalla tua finestra, balcone o terrazzo? Su wwf.it/ecoptis tutte le indicazioni per scoprire come partecipare. Gli scatti più belli saranno ripostati sui nostri canali e saranno protagoniste della mostra fotografica online che sarà allestita in occasione dell’evento nazionale Urban Nature 2020 – La Festa della Natura in città, che si terrà domenica 4 Ottobre 2020.

