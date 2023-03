Connecting Cultures e Museo del Cenacolo Vinciano presentano la video opera CENACOLO LIVE!, un progetto di arte partecipata e inclusione culturale ispirato all’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, uno dei maggiori capolavori dell’arte italiana.

La presentazione si aprirà con Marco Minoja, Emanuela Daffra, Silvia Zanzani e Anna Detheridge che introdurranno il progetto, illustrandone l’origine e la sua importanza per la città di Milano e per il Museo del Cenacolo Vinciano.

Dopo la visione dell’opera video, Laura Riva e gli artisti Mattia Costa e Chiara Ligi di Film-Live Association, insieme ai giovani partecipanti al laboratorio e alle comunità coinvolte, racconteranno le diverse attività che hanno portato all’ideazione e alla realizzazione della performance live. L’evento ha avuto luogo il 21 settembre 2022 negli spazi di Nuovo Armenia, antica cascina restaurata all’interno del Parco Comunale di Dergano, e in contemporanea nel Refettorio di Santa Maria delle Grazie. Una performance coinvolgente che ha portato il pubblico di Nuovo Armenia a ritrovarsi idealmente dentro il Museo del Cenacolo Vinciano e l’opera vinciana a riproporsi a Nuovo Armenia, il tutto in tempo reale.

L’opera video CENACOLO LIVE! – frutto del processo sperimentale e partecipativo sviluppato nell’arco di un anno con i giovani creativi del quartiere – testimonia l’intero percorso creativo e realizzativo: dall’analisi dell’opera leonardesca, ai laboratori sperimentali sulle tecniche e i linguaggi della cinematografia dal vivo, alla definizione dei temi contemporanei inscritti nell’opera, all’organizzazione di “cene di comunità” per raccogliere testimonianze, fino alla realizzazione di una performance di live cinema, un unico piano sequenza musicato e girato dal vivo incentrato sui temi di riflessione emersi e discussi con i partecipanti.

CENACOLO LIVE! costituisce la prima opera pubblica acquisita dal Museo del Cenacolo Vinciano. Verrà messa a disposizione dei visitatori come strumento ulteriore di fruizione e di comprensione dell’Ultima Cena di Leonardo, andando così ad arricchire il corredo di informazioni sul dipinto.

L’opera video presentata nella rinnovata sala conferenze della Pinacoteca di Brera, l’altro museo statale di Milano, è parte di un progetto tuttora aperto che si rivolge ai cittadini di Milano. Nella sua prima fase (2022) ha coinvolto persone e luoghi del quartiere milanese di Dergano (Municipio 9) e si appresta ora a proseguire il suo percorso creativo a Barona (Municipio 6) per la realizzazione di una nuova performance artistica.

In questi mesi, i giovani partecipanti di Dergano stanno ultimando la prima edizione di CENACOLO LIVE! portando le esperienze vissute e le capacità acquisite nelle scuole del quartiere, condividendo la propria visione attraverso forme di apprendimento peer to peer.

Le ricadute di questo processo coinvolgono un pubblico più ampio ed allargato: dalle famiglie dei due quartieri che possono fruire di una nuova proposta culturale di prossimità, al Museo stesso e a tutti coloro che visiteranno e fruiranno in maniera inedita dell’opera di Leonardo da Vinci.