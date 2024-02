Arte Fiera, l’edizione di quest’anno (in programma dal 2 al 4 febbraio nei padiglioni fieristici di Bologna) spegne 50 candeline. Un traguardo che nessun’altra fiera d’arte italiana ha mai raggiunto, e che solo altre due in Europa possono vantarsi di averlo superato.

La prima edizione di Arte Fiera, correva l’anno 1974, era solo una piccola sezione dedicata all’arte moderna e contemporanea all’interno di quella che ancora si chiamava Fiera Campionaria. Come è facile immaginare è stata una felice intuizione, salutata da un successo immediato. Nella prima edizione, le gallerie erano appena dieci; l’anno successivo, erano già diventate 200. Poi, anno dopo anno sono sempre aumentate, in modo significativo, quasi esponenziale …. fino ad oggi.

Arte Fiera 2024: il passato, il presente, il futuro di una fiera unica

Quindi il 2024 è un anniversario importante che Arte Fiera vuole festeggiare non solo guardandosi indietro, ma anche pensando al futuro. In tale contesto è nata anche Art City, giunta alla dodicesima edizione. Una “fiera nella fiera” ricca di eventi, mostre ed iniziative collegate ad Arte Fiera. Una di queste riguarda l’acqua o meglio <<“Le forme dell’acqua”: un omaggio in arte, fatto di immagini e suoni, alle acque meravigliose e magnifiche>> che porta la firma del Gruppo Monti Salute Più, leader a livello nazionale nel settore turistico-termale da oltre 50 anni.

L’acqua, come è da sempre noto, è vita e salute; è forma, è tatto, è suono. E se poi è anche termale, si arricchisce di ulteriori proprietà benefiche e curative per corpo e mente.

Partendo da tali premesse è stata predisposta una videoinstallazione – curata da Martina Mari, giornalista e videoartista – per fare parlare l’acqua attraverso l’immagine creativa. L’opera è stata poi messa poi in musica dal Maestro Fio Zanotti (compositore e musicista), che nell’accettare la proposta del Prof. Antonio Monti, fondatore e direttore scientifico Gruppo Monti Salute Più, ha sottolineato che <<La musica per “Le Forme dell’Acqua” è una dedica alla bellezza e potenza dell’acqua, per l’armonia, la salute, il termalismo e la creatività>>.

“Le forme dell’acqua”: dove ammirarle

Tale videoinstallazione si potrà vedere il 2 febbraio dalle 7 alle 15 e dalle 19 alle 23 ed il 3 febbraio dalle ore 7 alle 24, presso il Ristorante Irnerio10 che si trova a Bologna in via Irnerio 10. .

Con l’occasione, il locale proporrà la sua esclusiva “Cucina Termale” e permetterà anche l’asporto con appositi bicchieri di tortellini “to go”, cotti nel brodo realizzato con acqua termale bicarbonato-solfato-calcica, riconosciuta dal Ministero della Salute per le qualità diuretiche e depurative.

Poi, negli stessi ambienti del Ristorante Irnerio10, è anche possibile ammirare l’affresco “Il Volto Santo di Lucca di Via Val d’Aposa”, testimonianza della storia manifatturiera della seta e della presenza di canali e vie d’acqua a Bologna: opera restaurata con il sostegno del Gruppo Monti Salute Più.

Le dichiarazioni

<<Per il nostro Gruppo l’acqua è un elemento fondamentale dagli innumerevoli benefici – ha commentato Antonio Monti – Siamo consapevoli che scegliere cure e trattamenti a base di acqua termale significhi scegliere la salute, il benessere e la longevità, e proprio per questo, oltre ad impegnarci quotidianamente con serietà ed estrema dedizione per garantire agli utenti cure e servizi all’avanguardia e di altissimo livello, abbiamo pensato di celebrare l’elemento acqua (vero e prezioso farmaco naturale), con un’opera in grado di riprodurre le immagini e i suoni delle acque, così care, potenti, salutari e vitali che, dopo secoli, nel sottosuolo continuano a sgorgare dalle fonti per arrivare fino a noi>>.

<< Ho provato una grande emozione a collaborare con Fio Zanotti – ha evidenziato Martina Mari – che ha acceso le mie immagini con la sua musica. Ho accolto con entusiasmo la proposta di narrare ‘Le forme dell’acqua’ perché l’acqua è l’elemento ricorrente in molti miei video-racconti da sempre, in particolare il ruolo dell’acqua nella storia. Ma questo è un racconto diverso, fatto di emozioni e colori che brillano attraverso le note del Maestro Zanotti>>.