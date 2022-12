“L’unica differenza tra me e un pazzo è che io non sono pazzo!”

Un viaggio nel mondo di Salvador Dalì? Allacciatevi alle sedie perché il pittore surreale è pronto a travolgervi con una nuova visione dell’arte e dei rapporti umani, dall’amore all’amicizia, fino al cibo e alla gestione di statisti totalitari un po’ scomodi e sanguinari.

Come? Lo scopriremo a teatro ne “Il Ritorno di Dalì”, spettacolo della compagnia “Filoni D’Acciaio” di Demian Antonio Aprea, artefice della scrittura e della regia di quest’opera. Essa ha debuttato a Roma nel Maggio 2022 al Teatro “Porta Portese” e poi di scena al “Betti”, ancora all’interno dell’Estate Romana nella cornice del “Salotto Tevere”, a Celleno (VT) e infine a Montecompatri (RM) dove ha portato a casa due premi, ovvero miglior interpretazione del Festival e menzione speciale per la musica dal vivo.

Lo stesso Aprea reimpersona istrionicamente l’artista surreale spagnolo e i personaggi più influenti della sua vita in un monologo biografico e divertente. E’ proprio il personaggio di Dalì che emerge in tutte le sue sfaccettature da questa narrazione, un Dalì che si definisce la sua più grande “Opera d’Arte” al di sopra dei suoi stessi fantasiosi quadri, che ha inciso nell’abbattimento delle formule pittoriche preesistenti assieme a Picasso e ai pittori astratti con cui d’altronde provocatoriamente viene in conflitto.

Aprea ci riporta nella prima metà del 1900 un’epoca affascinante popolata di personaggi mitici come Picasso, Garcia Lorca, Hitler, Freud e curiosi come Gala e il servitore Arturo; crea e dà vita ad un personaggio unico e geniale in tutte le sue forme colorando la scena in modo vivace, surreale ed eclettico. Gli fa da amplificatore naturale l’intervento mirato a tratti epico del violoncello di Gabriele Fioritti, grande esecutore creativo che sostiene la magia evocata da Aprea.

Staccate la spina e liberate finalmente mente e polsi, perché “da oggi non potrete più fare a meno dei suoi orologi molli”!

IL RITORNO DI DALÌ

DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 – ORE 18

La Galleria delle Arti

Via dei Sabelli, 2 – 00185 Roma – Tel 375.7223987

Ingresso libero con consumazione obbligatoria

IL PARADISO DI DALÌ

Dal 1 AL 23 DICEMBRE 2022. Dal mercoledì alla domenica dalle ore 18 alle ore 23.

c/o La Galleria delle Arti

Via dei Sabelli, 2 – 00185 Roma

Tel 375.7223987

Ingresso con formula “Up to You”

Le Opere in mostra

CHANT 1 – DANTE

CHANT 2 – L’ANGE

CHANT 3 – LE PREMIER CIEL

CHANT 4 – BÉATRICE

CHANT 5 – NOUVEL ASPECT DE BÉATRICE

CHANT 6 – LE CIEL DE MERCURE

CHANT 7 – LE NOVEAU DOUTE DE DANTE

CHANT 8 – LA PLUS GRANDE BEAUTÉ DE BÉATRICE

CHANT 9 – LE CIEL DE VÉNUS

CHANT 10 – L’ANGE DU SOLEIL

CHANT 11 – OPPOSITION

CHANT 12 – L’ÉCLAT DES CORPS GLORIEUX

CHANT 13 – AINSI FUT CRÉÉE LA TERRE

CHANT 14 – APPARITION DU CHRIST

CHANT 15 – EXTASE DE DANTE

CHANT 16 – APPARITION DE L'ANCÊTRE

CHANT 17 – LA PRESCIENCE DIVINE

CHANT 18 – LA SPLENDEUR DE BÉATRICE

CHANT 19 – LE LANGAGE DE L’OISEAU

CHANT 20- LE 6° CIEL DE JUPITER

CHANT 21 – L’ÉCHELLE MYSTIQUE

CHANT 22 – L’ANGE DU 7° CIEL

CHANT 23 – LE TRIOMPHE DU CHRIST ET DE LA VIERGE

CHANT 24 – LA JOIE DES BIENHEUREUX

CHANT 25 – SAINT JACQUES ET L’ESPÉRANCE

CHANT 26 – DANCE RECOUVRE LA VUE

CHANT 27 – GLORIA PATRI

CHANT 28 – LA MARCHE VERS DIEU

CHANT 29 – LA CRÉATION DES ANGES

CHANT 30 – A L’EMPYRÉE

CHANT 31 – L’ARCHANGE GABRIEL

CHANT 32 – PRÉPARATION A LA PRIÈRE FINALE

CHANT 33 – PRIÈRE DE SAINT BERNARD