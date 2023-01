Vista sui tetti di Milano, sul duomo, sulle cupole più iconiche della città e sulle torri di City Life: il benessere da Armani/Spa è anche il panorama da ammirare dall’ottavo piano in un momento di totale relax. A febbraio, Armani/Spa propone un trattamento speciale da condividere con il partner.

Il percorso, della durata di tre ore, inizia con un pediluvio caldo con petali di rosa, preludio al massaggio viso idratante alla fitomelatonina, potente antiossidante, che rigenera e dona alla pelle una nuova luminosità. A seguire nella couple suite, l’olio di sandalo per lui e l’olio alla rosa per lei saranno i protagonisti di un massaggio per alleviare le tensioni accumulate e ridare un nuovo equilibrio. L’esperienza prosegue nella living area sorseggiando un calice di bollicine accompagnato da frutta fresca e si chiude nella relaxation area.

Gli ospiti torneranno a casa con un omaggio firmato Armani/Dolci a ricordo della giornata.