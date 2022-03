Il profumo fa parte della vita degli uomini, il suo uso si perde nelle pieghe del tempo, infatti, pare che già 5000 anni fa lo usassero gli egizi. Il profumo non è un vezzo ma un’impronta che evidenzia la personalità. Il profumo da uomo è qualcosa che interessa anche le donne, che spesso lo usano anche, soprattutto per il fascino inconscio che emana. Il profumo da uomo ricorda la passione, l’amore, il desiderio di un abbraccio, questo è quello che accade scegliendo un profumo Laura Biagiotti.

I profumi uomo più amati

Sicuramente ognuno ha i suoi gusti in fatto di profumo ma ci sono delle essenze che in modo inequivocabile attraggono di più le donne. Le note agrumate, speziate, fruttate, legnose o muschiate al maschile, sono esperienze indimenticabili. Gli uomini lo sanno ed è per questo che i profumi maschili che più amano le donne, poi sono quelli che gli uomini usano di più. Pertanto, uno dei profumi più usati dagli uomini e apprezzato dalle donne è Creed Silver Mountain, un tripudio di note da quelle marine a quelle legnose, speziate e ambrate. Sicuramente un profumo che non passa inosservato all’olfatto.

Profumo uomo: carattere e chimica

Il profumo di un uomo parla da sé, racconta del carattere, del modo di intendere la vita e di affrontarla, inoltre, ogni profumo si trasforma sulla pelle in base al PH, quindi è vero che i profumi più amati magari sono gli stessi per tanti uomini, ma su ognuno di essi la variazione delle fragranze conferiranno un’impronta unica. Le preferenze di un profumo rispetto ad un altro può cambiare nel tempo o anche in base ai periodi che si stanno vivendo, difatti i profumi sono molto legati allo stato emozionale. Quindi i profumi sono molto più di qualcosa di vanitoso da indossare, possono enfatizzare la sicurezza, il dinamismo, la seduzione e il fascino di un uomo. Difatti, se si tratta di un profumo di carattere Invictus Paco Rabanne è sicuramente tra i più apprezzati in tutte le sue versioni. Un mix di sensualità, freschezza e forza grazie a note come il legno, l’ambra, il pompelmo e l’idromele, tra le altre, sono la forza del profumo firmato Paco Rabanne.

I profumi più amati dagli uomini

Ci sono delle fragranze che si preferiscono più di altre perché le combinazioni di note di testa, cuore e coda sono quelle che alchemicamente incontrano il gusto personale di un certo uomo e non di un altro. Come nel caso di Boss Bottled eau de parfum, un profumo fresco e mai pesante dove i sentori fruttati s’intrecciano con le note di legno creando una fragranza molto sensuale.

Le note olfattive

Ogni profumo viene formulato secondo una piramide olfattiva che rilascia:

Note di testa: si avvertono subito entro 5 minuti dall’utilizzo e sono agrumate, aromatiche o acquatiche.

Note di cuore: si avvertono tra i 5 minuti e i 20 minuti dopo aver spruzzato il profumo, si tratta di note fiorite, verdi e fruttate.

Note di fondo: è il profumo che persiste anche dopo le 24 ore, quello che resta sui vestiti. Tra queste le note sono legnose, muschiate, orientali.

E tra i più apprezzati dagli uomini non si può non citare l’iconico profumo Roma Uomo, omaggio di Laura Biagiotti alla città eterna, che con le sue note olfattive trasportano i sensi a visitare i templi della bellezza eterna tra fragranza e mito.