Una adolescente di 16 anni, Giulia Lucenti, è morta nel primo pomeriggio nella sua abitazione in via XXV aprile. Ad ucciderla un improvviso arresto cardiaco.

La giovane soffriva di problemi alle valvole mitraliche, era sotto controllo medico per questo, ma nel complesso godeva di buona salute. Ieri si era sottoposta alla seconda dose di Pfizer.

All’una e mezza l’ha chiamata anche sua mamma Oxana e stava bene. Poco prima delle 15 la mamma è quindi rincasata dal lavoro e l’ha trovata senza vita sul divano. Io ero dal medico, sono corso col dottore stesso e immediatamente è arrivata un’ambulanza. Non c’è stato nulla da fare’.

Lorenzo Lucenti è conosciuto e apprezzato a Bastiglia, anche per la sua attività di volontariato in polisportiva. Pur nella disperazione, non vuole sollevare nessun allarme o rivendicazione. ‘Non credo il vaccino Pfizer abbia influito, la prima dose non aveva fatto nulla. In ogni caso non mi importa il motivo, farei qualsiasi cosa per riportarla qui con me, ma non è possibile’.

I medici vaccinatori erano stati avvertiti del problema al cuore della ragazza? ‘Certo, lo avevamo detto’ – risponde il padre.

Saranno gli esami a certificare una eventuale correlazione sulla quale al momento non si può ipotizzare nulla, se non fotografare l’oggettivo dato temporale.

La morte ha sconvolto l’intero Comune alle porte di Modena. Il sindaco, Francesca Silvestri, appresa la notizia, ha annullato lo spettacolo per bimbi che era stato promosso questa sera in piazza. ‘Sono distrutta dal dolore e senza parole. Piango davanti a una tragedia simile’.

Giuseppe Leonelli.

www.lapressa.it/notiziario