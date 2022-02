Dowd le ha descritte come “navi che affondano” e quindi gli investitori devono abbandonare. È bene ricordare che Dowd è l’uomo che ha previsto la dot com e la crisi dei mutui subprime. Su Moderna e Pfizer dice: “Voglio paragonare quanto sta accadendo a ciò che è successo nella Grande Crisi Finanziaria. Il 50% del budget dell’FDA proviene da Pharma… a causa dell’imperativo istituzionale che era in atto all’epoca e della velocità con cui hanno cercato di approvare questi prodotti non testati con questa tecnologia non testata, si sono verificate frodi, e qual è la prova di ciò?

“La FDA, insieme a Pfizer, ha cercato di nascondere i dati clinici”.

Altro campanello?

“Ad allontanare gli azionisti dai due colossi del vaccino anti Covid secondo Dowd sarà anche la valanga di cause legali in arrivo. Il mio obiettivo è quello di risvegliare il paese mostrando che qualcosa sta succedendo.

Down osserva che le morti sono salite alle stelle dopo il lancio del vaccino, quando invece sarebbero dovute crollare. E le morti sono ciò che ha distinto lo scandalo dei vaccini del 2021-2022 .

“Le persone muoiono e vengono mutilate. Questa è una frode che va oltre l’accettabile … Abbiamo i dati VAERS… Abbiamo i dati del DoD … E ora abbiamo i risultati delle compagnie assicurative e i risultati delle pompe funebri… Non abbiamo bisogno di altro… Le morti sarebbero dovute diminuire dopo che i vaccini sono stati lanciati. Questa è la frode più eclatante nella storia della nazione – ed è globale … Pfizer è coinvolta e ha commesso frodi”, ha spiegato Dowd.

Un tribunale francese ha già stabilito che una compagnia di assicurazione sulla vita non può essere ritenuta responsabile per un decesso a causa del vaccino mRNA. Ma questo non spiega come i produttori di mRNA possano essere ritenuti responsabili di un prodotto di emergenza per cui è stato deciso sia esente da responsabilità.

I produttori di vaccini non sono immuni dalle cause legali? Dopotutto, hanno ottenuto l’EUA, l’autorizzazione specializzata all’uso di emergenza, il che significa che non possono essere ritenuti legalmente responsabili per decessi o eventi avversi derivanti dai vaccini sperimentali.

L’idea è che nessuna azienda – su richiesta del governo – dovrebbe pagare per complicazioni impreviste derivanti da un prodotto di emergenza che hanno fornito al mondo… per bontà del cuore, con le migliori intenzioni. Giusto?

Sbagliato – non quando la tua azienda lo fa attraverso l’inganno, noto anche come frode.

La frode annulla tutte queste protezioni. Se un’azienda o una persona inganna intenzionalmente un’altra persona per trarne profitto, abbiamo una frode.

Se i dati di Pfizer hanno mostrato un aumento della mortalità per tutte le cause, e loro lo hanno nascosto per motivare le persone a ricevere il vaccino sostenendo che fosse sicuro, allora la frode esiste.

Dowd ha studiato i vaccini COVID-19 e sottolinea la prova evidente dell’occultamento degli effettivi rischi di morte grazie agli sforzi erculei di Pfizer (con la FDA) nel trattenere i dati nonostante le sfide legali per rilasciarli. Oggi paragona la FDA alle agenzie di rating durante la crisi dei mutui.

“Permettetemi di fare un’ osservazione. I media mainstream possono ignorare ciò che sta accadendo, ma Wall Street no. Questa è la cosa più allucinante che abbia mai visto nei mercati finanziari”.

“Quindi in fondo non abbiamo bisogno dei media mainstream … E voglio che lo sappiate – Wall Street si sta mobilitando per questo – sto ricevendo molte richieste da ex colleghi. Niente convincerà un pubblico addormentato più delle azioni in rosso, o del crollo delle azioni. Il mio obiettivo è quello di risvegliare il paese mostrando che qualcosa sta succedendo. E Wall Street è SVEGLIA!”-conclude Down… continua su

