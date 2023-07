«Questa settimana l’anticiclone africano Caronte la fa da padrone. Come il guardiano dell’inferno dantesco ci traghetta velocemente nel cuore dell’estate con una tempesta di caldo infernale» sottolineano i responsabili della piattaforma Vamonos-Vacanze.it, il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo.

L’emergenza con allerta di livello 3 —in cui il rischio per la salute riguarda non solo i fragili ma l’intera popolazione— è stata attivata in 23 città italiane: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

«A Roma si toccano i 42 gradi, tanto è che il prestigioso quotidiano britannico “Times” ha definito la nostra Capitale “Infernal City’’. I meteorologi hanno battezzato questo fenomeno “hot storm”, eppure i turisti non mollano: i viaggiatori provenienti da tutto il mondo si affollano nelle nostre Città e nella Capitale sono così tanti che non si trova neanche un taxi» evidenziano i responsabili di Vamonos-Vacanze.it.

«“Hot Storm” è un’autentica tempesta di calore di portata storica» dicono i meteorologi. Vero è infatti che —nei periodi di caldo estremo in cui si sono concentrate le più intense ondate di calura in Italia— non troviamo riscontri di episodi simili così estesi su tutte le nostre regioni e per periodi così lunghi.

«Non è normale avere queste temperature in Italia per così tanti giorni e in così tante città. Ecco allora l’eccezionalità di questa ondata di caldo storica anche in tempi di cambiamenti climatici» aggiungono i responsabili di Vamonos-Vacanze.it.

Di giorno e all’ombra si toccano i 39°C sia sulla Valle Padana, come a Bologna, Ferrara, Rovigo, Mantova, Alessandria e Pavia, che nel Centro Italia come a Firenze e in Umbria; e nel Lazio si arriva anche a 43 gradi, a Roma ma anche a Viterbo.

Ma il caldo più intenso interessa la Puglia e le Isole Maggiori, con picchi fino a 45 gradi in Puglia, a Foggia; fino a 46 gradi in Sicilia, a Siracusa, Agrigento e Catenanuova (Enna); e fino a 47 gradi sulle zone interne meridionali della Sardegna, a Decimomannu (Cagliari).

«La situazione è così estrema che il Governo ha risposto con un piano sanitario che introduce il “Codice Calore” nei Pronto Soccorso, attivando anche ambulatori territoriali per gli accessi relativi agli effetti del caldo 7 giorni su 7 per 12 ore al giorno, potenziando la guardia medica e riattivando le unità mobili dell’era Covid per favorire l’assistenza domiciliare» sottolineano i responsabili di Vamonos-Vacanze.it.

Eppure, nonostante il caldo, l’estate italiana dimostra di essere in splendida forma. Nel nostro Paese sono attesi per il periodo estivo flussi maggiori rispetto a quelli previsti. A snocciolare i dati è proprio Vamonos Vacanze che ha potuto stimare in 4,8 milioni gli arrivi di quest’estate 2023.

Da dove arrivano i turisti? Il primo mercato di provenienza in termini di passeggeri aerei è rappresentato dagli Stati Uniti che costituiscono il 26% del totale estero previsto nel trimestre estivo. Ma sul podio vi sono anche la Francia con il 6% e la Spagna con il 5%. E tra i viaggiatori provenienti da Oltreoceano, nella graduatoria stilata da Vamonos-Vacanze.it vi sono anche l’Australia ed il Canada, entrambi al 4%, il Brasile al 3% e poi la Corea del Sud e l’Argentina entrambe al 2%, con abitudini di viaggio molto diverse tra loro, soprattutto per ciò che riguarda la durata.

L’identikit del turista? Solo il 32% sono coppie, mentre dalle prenotazioni aeree risulta che il 28% sono piccoli gruppi ed il 27% viaggiatori individuali.

«Insomma, tolto il 32% delle coppie, il 68% del flusso internazionale è in target con in nostri viaggi ed infatti abbiamo iniziato a registrare molte richieste anche dall’estero» sottolineano gli ideatori di Vamonos-Vacanze.it.

Tra le proposte più “gradite” dal turismo internazionale sul podio troviamo Puglia, Sicilia e Sardegna. Una delle offerte più vantaggiose è il «last minute» di Vamonos-Vacanze.it a 999 euro per 7 notti nella splendida Pugnochiuso (Puglia) con partenza il 22 luglio. Ma anche partendo il 29 luglio il prezzo sale di poco: 1.029 euro.

«A Pugnochiuso i più audaci potranno raggiungere la Grotta dell’Amore con una canoa o un pedalò e fare poi il bagno in un’oasi deserta, oppure rilassarsi sulla spiaggia, sita in una baia privata dove abbronzarsi e fare nuove amicizie sotto l’ombrellone. Il resort di Vamonos è posto al centro di una vera oasi naturale dove ci si sveglia con il cinguettio degli uccellini e di notte si intravedono i simpatici mufloni che scorrazzano nella pineta secolare» spiega il tour operator.

In Sicilia, terra dai mille volti al cui fascino è davvero impossibile restare indifferenti, la proposta a Capo Calavà parte da 899 euro (dal 17 al 24 settembre): qui il resort di Vamonos è posto sulla costa tirrenica messinese da dove si può partire in escursione in barca alle isole Eolie, visitare Panarea —la famosa isola dei VIP— e poi emozionarsi assistendo dal mare all’eruzione di Stromboli. Oppure ancora passeggiare e perdersi per le stradine di Taormina, ammirare il suo celeberrimo teatro, tuffarsi nelle acque cristalline di Mongiove e della baia di Tindari. O trascorrere una bellissima giornata nel borgo di Cefalù, dove il tempo scorre lento e la vita è più rilassata.

Sempre molto conveniente, per 1.099 euro si può optare per 7 notti a San Teodoro (Sardegna), per chi ha voglia di Caraibi a pochi passi da casa e di condividere esperienze uniche. Qui l’incredibile resort di Vamonos è a pochi passi da Cala Brandinichi, in una spiaggia dalla bellezza esotica che consente di godersi al meglio tutta la poesia dell’Isola. «Una vacanza che sarà una lunga emozione, con foto da cartolina, aperitivi glamour al tramonto, serate a tema, risate, sapori, relax e divertimento» concludono gli specialisti di Vamonos-Vacanze.it.