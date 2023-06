Sulla scomparsa di Cataleya, la bimba di 5 anni a Firenze “tutte le ipotesi sono aperte, compreso il rapimento da parte di adulti o l’allontanamento”.

Lo ha detto il generale Gabriele Vitagliano, comandante provinciale dei carabinieri di Firenze giunto nell’edificio da dove si sono perse le tracce della piccola.

“Nello stabile sono state effettuate due perquisizioni, una la scorsa notte e una stamane, ma non ci sono tracce -spiega- la piccola sarebbe scomparsa attorno alle 15 e la madre è tornata dal lavoro verso le 15.15 non trovandola”.

Accertamenti sono in corso sul racconto fornito da un’amica della mamma della bambina scomparsa da ieri a Firenze: la donna avrebbe riferito di aver ricevuto una telefonata da un uomo che avrebbe parlato in spagnolo e che avrebbe detto di avere lui la piccola. Altri accertamenti sarebbe in corso su un video che ritrarrebbe la bambina alla fermata dell’autobus con degli adulti. Da quanto appreso non sarebbe attendibile il video della bambina alla fermata dell’autobus mentre la telefonata è avvenuta e sono in corso verifiche da parte dei carabinieri.

Si è radunato un gruppo di donne e bambine peruviane arrivate dal vicino comune di Sesto Fiorentino davanti al palazzo di via Maragliano da dove è scomparsa la piccola Cata: sollecitano le ricerche e solidarizzano con la madre. ‘Giustizia per Cata’, ‘Sollecitiamo la presenza del nostro console’, ‘Non rimanere in silenzio, diteci dove è la piccola Cata’, ‘Ti vogliamo a casa piccola Cata’ è scritto, in italiano o in spagnolo, sui cartelli che espongono.

Le ricerche della piccola Cata, proseguiranno "anche con l'impiego di personale del volontariato attivato dagli uffici della Protezione civile della Città metropolitana e del Comune di Firenze". E' quanto si legge in una nota diffusa dalla prefettura alla termine della riunione della cabina di regia. "La finalità dell'incontro – si spiega – è stata quella di fare un punto aggiornato di situazione e verificare se vi fosse bisogno di altro rispetto a quanto già messo in campo". Le ricerche, si spiega, "fino ad ora si sono svolte all'interno dell'immobile e lungo il fiume Mugnone, anche con l'impiego di cani molecolari". Ancora "il consesso è permanentemente operativo per monitorare le attività di ricerca". Nella nota si riporta poi la descrizione della bambina. "Altezza 115 cm, occhi e capelli castani. Al momento della sparizione indossava maglietta a maniche corte di colore bianco, pantalone di colore viola e scarpe nere"

