Protagonisti dell’evento “i medici dal mondo che hanno curato a casa e curano il Covid”, trasmesso in diretta streaming dal Senato.

Sul convegno organizzato in Senato riguardo al tema delle cure domiciliari anti covid, la senatrice della Lega Roberta Ferrero non ci sta a finire nel mirino di chi accusa parte del partito di Salvini di posizioni in odore di no vax e no green pass: “Non vedo il motivo – spiega – di tutte queste polemiche, si è trattato di un confronto sulle cure domiciliari per il covid, che ha visto gli interventi di medici di tutto il mondo, che, in scienza e coscienza, convergono su posizioni analoghe“.

Fonte https://scenarieconomici.it/eccovi-il-famigerato-convegno-al-senato-sulle-cure-precoci-domiciliari-per-il-covid-di-cui-tutti-sparlano/