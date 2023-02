“L’attenzione del Ministro Schillaci sui grandi problemi della sanità italiana resta alta. Anche

lui, in una recente dichiarazione, ha mostrato la grande preoccupazione per la fuga oltre

frontiera dei medici” dichiara Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute. “Il

grido d’allarme noi lo abbiamo lanciato da tempo ma chi ha preceduto Schillaci ha fatto

orecchie da mercante mentre il nostro SSN si svuotava di professionisti. Perché il problema, e

lo sottolineiamo con forza al nuovo Ministro, non è circoscrivibile ai soli medici. È tutto il corpo

degli operatori sanitari, che è stato formato e ha acquisto le proprie conoscenze nelle

università italiane, che guarda con grande interesse alle offerte che arrivano da altre nazioni.

Sono evidentemente attratti da emolumenti molto più competitivi di quelli che oggi offre

l’Italia, da garanzie giuridiche maggiori, dalla tranquillità di poter lavorare in ambienti dove

svolgere la propria professione al servizio dei cittadini non mettendo a rischio l’incolumità

personale. Agli oltre 10.000 medici che dal 2005 al 2015 hanno scelto di emigrare dobbiamo

aggiungere una moltitudine di operatori delle altre categorie sanitarie. Concordiamo appieno

con il Ministro: serve intervenire urgentemente per dare nuova attrattività alle professioni e

lavorare a braccetto con il mondo universitario per allargare la base di studenti, non solo di

Medicina, ma anche di scienze infermieristiche e degli altri corsi ad indirizzo sanitario. Solo così

si potrà fermare l’esodo e invertire una tendenza che sta impoverendo sempre più il nostro

SSN, diminuendo la qualità dell’assistenza, così da non dover più utilizzare soluzioni

emergenziali come il ricorso a personale sanitario proveniente dall’estero”.