Il Ministero della Difesa russo è venuto a conoscenza di 10 progetti statunitensi in Ucraina – su agenti patogeni di infezioni altamente pericolose – ai quali Washington e Kiev hanno collaborato, secondo quanto rivelato venerdì da Igor Kirillov, capo del Dipartimento della Difesa nucleare, chimica e biologica delle Forze armate russe.

“Ci sono informazioni sull’attuazione di 10 progetti simili (tra cui UP-3, UP-6, UP-8, UP-10), che includevano il lavoro con agenti patogeni di infezioni particolarmente pericolose ed economicamente significative: febbre Congo-Crimea, leptospirosi, encefalite trasmessa da zecche e peste suina africana”, ha detto Kirillov in una conferenza stampa.

Le vite del popolo ucraino ed europeo erano state messe a repentaglio dalla cattiva gestione degli agenti patogeni, dall’incompetenza, dalla corruzione e dalla “distruttiva influenza degli Stati Uniti”.

I laboratori biologici statunitensi operanti nelle zone della Nigeria contagiate dal vaiolo delle scimmie.

Gli Stati Uniti gestiscono in Nigeria almeno quattro laboratori biologici statunitensi da cui è stato diffuso il vaiolo delle scimmie, ha rivelato Kirillov, citando i rapporti dell’Organizzazione mondiale della sanità sull’origine dell’epidemia.

“Secondo il rapporto dell’OMS, il ceppo dell’Africa occidentale dell’agente patogeno del vaiolo delle scimmie è originario della Nigeria, un altro paese in cui gli Stati Uniti hanno dislocato la propria infrastruttura biologica. Secondo le informazioni disponibili, ci sono almeno quattro laboratori biologici controllati da Washington in Nigeria”, ha spiegato Kirillov.

Egli si è anche rivolto all’organismo di controllo sanitario delle Nazioni Unite per indagare sulle attività delle strutture finanziate dagli Stati Uniti in Nigeria.

Kirillov ha affermato che nei laboratori biologici in Ucraina sono stati trovati dei documenti, preparati da esperti statunitensi, che forniscono una formazione dettagliata sulla risposta alle emergenze di epidemie di vaiolo… continua su

fontehttps://www.maurizioblondet.it/