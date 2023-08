Roma, 01/08/2023: “L’informativa del ministro Musumeci ci restituisce la fotografia di un Paese fragile. Per proteggerlo e metterlo in sicurezza, sono fondamentali la prevenzione, gli interventi contro il dissesto idrogeologico e la cura del territorio. Il governo è al lavoro con le Regioni e gli enti locali”. Così la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo, intervenuta in Aula durante la discussione generale sull’informativa del ministro Musumeci relativa alle recenti emergenze derivanti da eventi calamitosi eccezionali.

“Se in questo periodo il nord è stato colpito da forti piogge e grandinate, il problema principale al sud sono gli incendi boschivi – ha proseguito – Nessuno può convincerci che i roghi di questi giorni in Sicilia siano causati da autocombustione o da incuria dell’uomo. Sono incendi accesi, o fatti accendere, da chi ha un interesse”.

“Serve aumentare il numero dei Canadair, ma questo da solo non è sufficiente – ha aggiunto – È indispensabile una maggiore opera di prevenzione per evitare che alla conta dei danni ambientali si aggiunga anche quella delle vittime, come è successo in Sicilia in questi giorni: sono vicina a tutte quelle famiglie, a cui va il mio pensiero e il mio cordoglio, soprattutto nella mia provincia, Siracusa. A Melilli, oltre a perdere ettari di terreni agricoli, ci sono persone che hanno perso il bestiame e foraggio, intere famiglie sono rimaste senza casa. A Siracusa un’intera azienda vinicola è andata in fumo, a Marzamemi case completamente distrutte e gente che si è ritrovata senza nulla in mano”.

“Per evitare danni futuri, è necessario adottare le più innovative tecniche di osservazione satellitare per un monitoraggio puntuale. Siamo consapevoli che c’è un grande lavoro da fare per passare dalla fase dell’emergenza a quella della protezione del territorio e della programmazione, per questo rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro al ministro Musumeci, ringraziandolo per l’impegno che ci sta mettendo”, ha concluso.