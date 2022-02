Dovevano salvare l’Italia e invece gli eroi sono rimasti tutti a casa anche da immunizzati , sul più bello, gli immunizzati sono spariti. Dove sono i 50 milioni di immunizzati che dovrebbero riempire i locali e i ristoranti ? Non si sa dove siano finiti. Un grave errore di valutazione che oggi i ristoratori pagano a caro prezzo.

E non possono neanche prendersela con i clienti, visto che hanno tradito gli stessi che li avevano aiutati a tenere aperto con l’asporto (durante i lockdown) e poi erano scesi in piazza al loro fianco, pretendendo il green-pass invece che fare fronte comune contro a questa arma di suicidio di massa per ristoratori e non solo loro.

Le foto dei ristoranti nei centri storici, vuoti alle 21:00 di sabato (alcuni chiusi per fallimento), taluni abitualmente pieni, sono la dimostrazione plastica dell’errore nella scelta del target commerciale fatta dagli esercenti.

Schierandosi per il controllo all’ingresso sui clienti, invece che al fianco degli stessi, hanno di fatto scommesso sul cavallo perdente: quello dei cittadini con l’elevato senso civico che si sono gettati a pesce sul green pass pur di “tornare subito alla normalità”.

E allora: eccovi servita la normalità degli eroi.

Una scommessa persa perché fatta su un segmento di mercato che, anche seppur doppiamente e triplamente obliterato, ha tradito la promessa, preferendo mantenere il senso di auto conservazione: la paura di morire se va al ristorante.

Scommettitori e cavallo perdente che dimostrano, certificato dai risultati economici, quanto sia elevato il reale livello della loro fiducia nella scienza.

Fontehttps://scenarieconomici.it/