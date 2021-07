Un team di funzionari del governo centrale è in continuo dialogo con produttori stranieri di vaccini Covid come Pfizer, Moderna e Johnson e Johnson per discutere e affrontare varie questioni, tra cui l’indennità, ha informato il Lok Sabha venerdì.

Fornendo lo stato attuale delle discussioni con le aziende farmaceutiche come Pfizer e Moderna sulla concessione di un’indennità contro il costo del risarcimento per gli effetti avversi dovuti alla vaccinazione, il ministro dell’Unione Bharati Pravin Pawar in una risposta scritta ha affermato che il governo ha costituito la squadra l’11 giugno per affrontare vari questioni relative all’approvvigionamento del vaccino COVID-19 da produttori stranieri.

“Questo team è in continuo dialogo con Pfizer, Moderna e Johnson e Johnson per discutere e affrontare varie questioni, inclusa la questione dell’indennità”, ha affermato il ministro della salute.

Ha chiarito che nessun produttore nazionale di vaccini contro il Covid ha chiesto un’indennità contro gli effetti avversi della vaccinazione.

L’India quindi discute questo tema con i produttori, e noi ? Chi paga per i morti, o anche per i malati gravi, per effetti avversi da vaccini? I contratti capestro conclusi dalla Commissione sembrano mostrare che NON saranno le case farmaceutiche. Quindi tutta la potenza della UE non vale l’India.

