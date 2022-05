«Adesso il vaccino è inutile». sgancia la bomba in diretta, durante la puntata di “Fuori dal Coro” in onda ieri, martedì 10 maggio su Rete4. La direttrice del reparto di Microbiologia dell’ospedale Sacco di Milano ha smontato con una manciata di parole l’intera narrazione pseudoscientifica che, ancora oggi, ci racconta dell’efficacia comprovata dei vaccini. «Il vaccino oggi sarebbe sprecato – ha detto la Gismondo – Abbiamo affrontato due anni di pandemia con due virus diversi. Un conto era il virus del 2020, un conto quelli che stanno circolando ora. Adesso questo vaccino è sostanzialmente inutile. Quindi perché rischiare gli effetti collaterali?». Benedizione, come darle torto…

Ma non è finita qui. La Gismondo, infatti, ha poi parlato delle mascherine sui bambini, soffermandosi su un aspetto psicologico di non poco conto: «E’ un elemento negativo a quell’età, perché sono costretti a considerare gli altri bambini come qualcuno di cui avere paura». Certamente uno dei molteplici motivi per fermare questo scempio perpetrato sulla pelle dei più piccoli e indifesi.

www.ilparagone.it