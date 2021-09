Un rapporto pubblicato silenziosamente la scorsa settimana da Public Health Ontario (PHO ) registra il numero di persone nella provincia che si sono presentate in ospedale con un’infiammazione cardiaca a seguito della vaccinazione con mRNA e si rivolge pesantemente ai giovani.

A partire dal 7 agosto, ci sono stati 106 episodi di miocardite/pericardite in abitanti dell’Ontario di età inferiore ai 25 anni. Questo è poco più della metà del totale di tutti questi incidenti.

Analizzando ulteriormente, 31 di questi casi erano tra i 12 ei 17 anni e 75 tra i 18 ei 24 anni. La stragrande maggioranza – l’80% – era di sesso maschile.

Il rapporto spiega che PHO ha emesso una direttiva a giugno per le unità di sanità pubblica per aumentare la sorveglianza di questo effetto collaterale a seguito di segnalazioni provenienti da Stati Uniti e Israele di preoccupazioni simili che si verificano in quei paesi.

“Il tasso di segnalazione di miocardite/pericardite è stato più elevato dopo la seconda dose di vaccino mRNA rispetto alla prima, in particolare per coloro che hanno ricevuto il vaccino Moderna come seconda dose della serie (indipendentemente dal prodotto per la prima dose)”, il rapporto spiega.

PHO aggiunge che il tasso di segnalazione dell’infiammazione cardiaca in quelli 18-24 era sette volte superiore con Moderna che con Pfizer.

Sebbene inizialmente PHO abbia lavorato con segnalazioni di 314 di questi incidenti, dopo ulteriori indagini hanno ridotto il numero a poco più di 200.

Ci sono state in totale 202 visite al pronto soccorso in tutte le fasce d’età per tali problemi dopo la vaccinazione, con 146 che hanno portato al ricovero in ospedale. Tre di questi hanno portato al ricovero in terapia intensiva.

Per quanto riguarda le fasce di età più avanzate, nel conteggio sono state incluse 54 persone di età compresa tra 25 e 39 anni e 44 persone di età pari o superiore a 40 anni.

Se scomposto per il numero di persone complessive che hanno ricevuto i vaccini, il tasso di segnalazione di questo effetto collaterale è 7,4 per milione per Pfizer e 20 per milione per Moderna.

Fonte https://torontosun.com/news/provincial/over-100-ontario-youth-have-been-sent-to-hospital-for-vaccine-related-heart-problems