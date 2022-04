«Siamo sconvolti e preoccupati per ciò che è avvenuto a Roma, dove un

giovane di 19 anni, Leonardo Lamma, ha perso la vita in un incidente

stradale a causa di una buca su una strada e poche ore dopo quella

stessa strada è stata sistemata. Per fortuna, la sua famiglia ha

presentato una denuncia e ora la Procura ha aperto un fascicolo con

l’accusa di omicidio stradale. Fatti di questo tipo accadono troppo

spesso in tutta Italia. Le nostre strade sono dissestate e, nonostante

tante battaglie, non c’è la minima attenzione per la sicurezza

stradale». A parlare sono Alberto Pallotti ed Elena Ronzullo, presidenti

rispettivamente dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della

Strada Odv e dell’A.M.C.V.S, l’Associazione Mamme Coraggio e Vittime

della Strada ODV, che da anni portano avanti una battaglia sulla

sicurezza stradale e contro le buche che causano tanti incidenti sulle

strade del nostro Paese.

Proprio per sensibilizzare le istituzioni e i cittadini, le due

associazioni riunite sotto l’Associazione Unitaria Familiari e Vittime

ODV, anche grazie all’impegno del vice presidente Biagio Ciaramella da

anni invitano i cittadini a segnalare le situazioni a rischio

all’indirizzo

email: aifvsonlusitalia@gmail.com e via WhatsApp al numero: 330443441,

oltre che a questi due link:

https://www.facebook.com/giust iziaperluigi/?ref=pages_you_ manage

e https://www.facebook.com/ONLUS aifvs/?ref=pages_you_manage.

«Il problema è molto sentito in tutta Italia», dice Biagio Ciaramella,

che è anche responsabile delle tre associazioni per la Campania,

«purtroppo abbiamo strade molto dissestate e comuni assenti, noi stiamo

facendo una campagna di sensibilizzazione perché vengano censite e

riparate le buche stradali. Alle prime piogge si formano voragini

sull’asfalto, un pericolo per tutti gli automobilisti, ma i comuni non

sono solerti nell’intervenire. Quello che è successo a Roma è

incredibile: dopo la morte del giovane Lamma, il Comune ha coperto la

buca esattamente la notte dopo il tragico incidente. La famiglia ha

denunciato il fatto alla Procura, questo dovrebbero farlo tutti i

familiari delle vittime».

«Qui in Campania la situazione poi è disastrosa», continua Ciaramella,

«ci sono strade piene di buche molto pericolose che hanno provocato

incidenti gravi come quello accaduto al giovane Alessandro Selvaggio.

Abbiamo inviato lettere ai Comuni per invitarli a riparare le buche

stradali, perché possono essere causa o concausa degli incidenti. Ora

aspettiamo l’esito delle indagini della Procura di Roma e invitiamo chi

ha subito un danno a causa delle buche a denunciare anche tramite i

nostri avvocati. Ci appelliamo, inoltre, ai magistrati perché in seguito

alla mia denuncia querela, si sappia come vengono spesi i soldi delle

multe, che per legge dovrebbero essere destinati alla sicurezza

stradale».

Sul caso Selvaggio, Pallotti e Ronzullo sottolineano che il processo è

iniziato solo sei anni dopo l’incidente e solo grazie alla

determinazione dei familiari del giovane e delle stesse associazioni. Ed

è proprio l’avvocato Walter Rapattoni, legale dell’Associazione Unitaria

Familiari e Vittime, a puntualizzare che «nel processo Selvaggio è

imputato l’ex dirigente dell’ufficio di manutenzione del comune di

Villaricca e partecipa al procedimento penale, quale responsabile

civile, lo stesso Comune. L’udienza del 4 aprile scorso è stata

rimandata a giugno prossimo perché non si trovava il fascicolo. Noi

speriamo che si faccia luce su quanto accaduto, l’incidente è stato

causato dalla scarsa manutenzione della strada e dalla segnaletica

carente. Come ipotizzato dalla Procura, questo avrebbe provocato la

morte del giovane Alessandro Selvaggio. Non posso che stare vicino alla

madre e al fratello di Alessandro, che si battono da sei anni per avere

giustizia. Ringrazio le Associazioni per il lavoro svolto, entrambe sono

ora ammesse come parti civili».

L’avvocato Rapattoni, dopo aver ricevuto mandato dal vice presidente

Ciaramella, si interesserà anche del problema dei fondi per la messa in

sicurezza delle strade. «È importante ora aspettare gli esiti degli

esposti presentati al Tribunale di Napoli Nord e successivamente a Santa

Maria Capua Vetere per capire la destinazione dei fondi provenienti

dalle multe», spiega, «Questi devono essere utilizzati per il

rifacimento del manto stradale, spesso causa o concausa di incidenti in

alcuni casi mortali. Siamo pronti ad agire e faremo le nostre battaglie.

Inviteremo gli enti locali a mantenere in buono stato le strade del

territorio e a mettere in campo i dovuti controlli per la sicurezza di

tutti».